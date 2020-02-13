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لمواجهة فيروس كورونا.. قطر للبترول تتعهد بدعم شركات الطاقة الصينية

الكعبي أعرب عن تضامن قطر للبترول مع نظيراتها من شركات الطاقة الصينية (الجزيرة-أرشيف)
الكعبي أعرب عن تضامن قطر للبترول مع نظيراتها من شركات الطاقة الصينية (الجزيرة-أرشيف)

أعلن سعد بن شريدة الكعبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن شركات الطاقة القطرية ستقدم الدعم لنظيراتها في الصين، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال الكعبي في بيان أمس الأربعاء "أود أن أعرب عن تضامن قطر للبترول مع نظيراتها من شركات الطاقة الصينية من أجل تلبية أي احتياجات من شأنها أن تدعم كافة الجهود التي تبذلها حكومة بلادها للتعامل مع فيروس كورونا ومعالجة آثاره".

وأضاف أن الشركة القطرية مستعدة لتحويل مسار شحنات النفط والغاز التي كان مقررا أن تتجه إلى الصين نتيجة انتشار الفيروس.

يشار إلى أن قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وكانت شركات تكرير صينية حكومية قررت أخيرا تخفيض إنتاجها لهذا الشهر بما يصل إلى نحو مليون برميل يوميا.

كما قالت شركة سينوبك -وهي أكبر شركة تكرير في آسيا- إنها تجري محادثات مع السعودية والإمارات والكويت لتأجيل أو خفض شحنات نفطية.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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