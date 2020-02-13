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مسؤول بمبادلة الإماراتية يدعو الشركات الإسرائيلية للاستثمار بالخليج

إسرائيل تستعد للمشاركة في معرض إكسبو الذي سينعقد في دبي بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل (رويترز)
إسرائيل تستعد للمشاركة في معرض إكسبو الذي سينعقد في دبي بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل (رويترز)

دعا إبراهيم عجمي المدير التنفيذي في شركة مبادلة الإماراتية -وهي أحد صناديق أبو ظبي للثروة السيادية- الشركات الإسرائيلية الناشئة إلى العمل في دول الخليج.

وقال عجمي -وهو رئيس وحدة الاستثمارات في الشركة الناشئة في مبادلة- إن هناك حاجة للترحيب بجميع المستثمرين -بمن فيهم الإسرائيليون- للقدوم إلى المنطقة والتعرف على الفرص المتاحة فيها.

وأضاف أنه لا يرى أي سبب يمنع حدوث ذلك.

وتستعد إسرائيل للمشاركة في معرض إكسبو هذا العام الذي سينعقد في إمارة دبي بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي أبريل/نيسان الماضي قالت إسرائيل إنها ستشارك في معرض إكسبو دبي، وهو ما وصفته وقتها بأنه علامة على تحسن مكانة تل أبيب في منطقة الخليج.

في الأثناء، قالت قناة إسرائيلية إن رئيس بورصة دبي للماس أحمد بن سليم يزور إسرائيل منذ ثلاثة أيام، للمشاركة في فعاليات معرض أسبوع الماس العالمي في تل أبيب.

وأضافت القناة أن بن سليم وصل إسرائيل يوم الاثنين الماضي للمشاركة في المعرض الذي انتهى أمس الأربعاء، وشارك فيه ثلاثمئة من كبار رجال الأعمال والخبراء في مجال الماس.

وانتخب أحمد بن سليم رئيسا لمجلس إدارة بورصة دبي للماس في مايو/أيار 2018، ورئيسا تنفيذيا أول لمركز دبي للسلع المتعددة.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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