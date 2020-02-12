بسبب خسائر صندوق تدعمه السعودية.. انخفاض كبير بأرباح "سوفت بنك" اليابانية

قالت مجموعة سوفت بنك اليابانية اليوم الأربعاء إن أرباح التشغيل في الربع الرابع من عام 2019 نزلت 99% جراء خسائر في صندوق رؤية البالغ حجمه مئة مليار دولار للربع الثاني على التوالي.

وستعمق هذه النتائج السلبية على الأرجح مخاوف بشأن قدرة ماسايوشي سون مؤسس المجموعة على تدبير تمويل جديد لـ "صندوق رؤية2".

ومُني صندوق رؤية -المدعوم من السعودية- بخسائر تشغيلية بلغت 225 مليار ين (2.05 مليار دولار) بالربع الرابع (أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2019) مقارنة مع أرباح 176 مليار ين قبل عام.

وسجلت أرباح مجموعة سوفت بنك ككل 2.6 مليار ين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مقارنة مع 438 مليارا قبل عام من ذلك، وفقا لما ذكرته الشركة التي تستثمر في التكنولوجيا في إفصاح للبورصة.

وكان متوسط توقعات عدد من المحللين أن تسجل المجموعة أرباحا تصل 345 مليار ين.

وتلقت قدرات ماسايوشي سون الاستثمارية ضربة بالربع الممتد بين أغسطس/آب وحتى سبتمبر/أيلول بعد أن سجل صندوق رؤية خسائر تشغيلية بلغت 8.9 مليارات دولار، بعد ضعف في رهانات كبرى مثل شركة "وي وورك" لتقاسم المساحات المكتبية.

ومنذ ذلك الحين، تقلصت وظائف في مجموعة من الشركات التي تتضمنها محفظة الصندوق -بدءا من منصة الحجز في الفنادق "أويو" وانتهاء بشركة كلاود مايندس للروبوت التي تستغل الحوسبة السحابية- وتعرضت لضغوط لإثبات قابلية استمرار نماذج أعمالها على المدى الطويل. كما فقد الصندوق نفسه موظفين رئيسيين.

وتواجه استثمارات كبرى لمجموعة سوفت بنك شكوكا، ونزل سهم المجموعة التكنولوجية 20% منذ بداية العام.

وقال صندوق رؤية إنه استثمر 74.6 مليار دولار في 88 شركة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبلغت قيمة تلك الاستثمارات نحو ثمانين مليارا نهاية العام.

وتستثمر السعودية 45 مليار دولار في صندوق رؤية، ومن بين المستثمرين في هذه المحفظة أيضا شركة مبادلة للاستثمار بأبو ظبي.

وقالت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي قبل سنتين إنها استثمرت في خمسين إلى ستين شركة عبر صندوق رؤية.