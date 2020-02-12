إليك أربع خطوات للتخلص من الديون

1- تصنيف الديون حسب سعر الفائدة

تتمثل الخطوة الأولى، في تصنيف الديون حسب سعر الفائدة، ومن ثم سداد الأعلى منها. ويعد السبب الجوهري وراء اتباع هذه الطريقة هو أن سعر الفائدة الأعلى سوف يضع على كاهلك، في نهاية الأمر، تكاليف أكثر. لذلك احرص على أن تخفض من قيمته قدر الإمكان.

وفي حال كنت لا تملك معلومات كافية عن سعر الفائدة لكل دين، فاطلب ذلك من مؤسستك المالية في أقرب وقت ممكن لأن هذه المعلومات ضرورية لسداد ديونك.

وعلى العموم -يقول الكاتب- يكون سعر الفائدة أعلى حسب بطاقة الائتمان الخاصة بك، والذي يمكن أن يتجاوز بسهولة 20% سنويا.

عليك وضع ميزانية ومن ثم التخلص من النفقات غير الضرورية التي يمكنك الاستغناء عنها (رويترز)

2- ادفع على الأقل الحد الأدنى للمبلغ

من أجل الحد من تأثير الديون على سجلك الائتماني، يجب عليك أن تسدد المبلغ الأدنى لكل دين في الوقت المناسب.

من خلال القيام بهذه الخطوة، سوف تتجنب تشويه سجلك الائتماني الذي يمكن أن يؤثر على قرار قبول أو رفض البنك حصولك على قرض بغرض شراء سيارة أو منزل في المستقبل.

3- خفض النفقات

أشار الكاتب إلى أنه في بعض الأحيان، عليك الحد من نفقاتك لفترة معينة لتجنب دفع الكثير من الفوائد، ذلك أن دفع الفائدة يشبه إلى حد ما رمي الأموال من النافذة.

نتيجة لذلك، حاول دفع الديون التي في ذمتك في أقرب وقت ممكن. وهو ما سيجعلك قادرا على التخلص من حالة التوتر والقلق الذي يساورك بشكل أسرع.

ومن أجل النجاح في ذلك، عليك وضع ميزانية، ومن ثم التخلص من النفقات غير الضرورية التي يمكنك الاستغناء عنها.

4- استشارة خبير

في حال لم تنجح في التوصل إلى حل أو كنت بحاجة إلى شخص يرشدك في هدفك المتمثل في التخلص من ديونك إلى الأبد، فلا تتردد في استشارة خبير يمكنه توجيهك نحو الحل الأمثل.

ومن المحتمل أن تسبب لك الديون حالة من التوتر، ولكن عندما تكون مدعوما من قبل شخص محترف، فهناك دائما طريقة لتجاوز المشكل.

وأكد الكاتب أنه بمجرد نجاحك في التخلص من عبء الديون، عليك أن تتعظ من أخطائك. وينبغي أن يجعلك هذا الخطأ تدرك أهمية إدارة أموالك بطريقة جيدة.