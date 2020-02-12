إليك أربع خطوات للتخلص من الديون
ما الذي تجنيه في حال حصلت على قرض بطريقة سهلة وكانت لديك ثقافة محدودة في المجال المالي؟ في الواقع، من المحتمل أن ذلك سيساهم في تراكم الديون على عاتقك.
بالإضافة إلى ذلك، لا يقوم العديد من المستهلكين بتوفير الأموال لتلبية احتياجاتهم غير المتوقعة، وهو ما يجعلهم يجدون أنفسهم في مواجهة مشكلة حقيقية.
وفي مقال نشر بموقع "كانال في" الكندي، قال الكاتب ميشيل أوليفر ماركو إن أسوأ ما يمكن أن يحصل لك هو أن تجد نفسك في حلقة مفرغة من الديون يصعب عليك الخروج منها، ذلك أن ارتفاع أسعار الفائدة على بعض الديون يمكن أن يجعل الأمر شاقا ومثبطا لهمم الكثيرين. إليك أربع خطوات للتخلص من ديونك.
تتمثل الخطوة الأولى، في تصنيف الديون حسب سعر الفائدة، ومن ثم سداد الأعلى منها. ويعد السبب الجوهري وراء اتباع هذه الطريقة هو أن سعر الفائدة الأعلى سوف يضع على كاهلك، في نهاية الأمر، تكاليف أكثر. لذلك احرص على أن تخفض من قيمته قدر الإمكان.
وفي حال كنت لا تملك معلومات كافية عن سعر الفائدة لكل دين، فاطلب ذلك من مؤسستك المالية في أقرب وقت ممكن لأن هذه المعلومات ضرورية لسداد ديونك.
وعلى العموم -يقول الكاتب- يكون سعر الفائدة أعلى حسب بطاقة الائتمان الخاصة بك، والذي يمكن أن يتجاوز بسهولة 20% سنويا.
من أجل الحد من تأثير الديون على سجلك الائتماني، يجب عليك أن تسدد المبلغ الأدنى لكل دين في الوقت المناسب.
من خلال القيام بهذه الخطوة، سوف تتجنب تشويه سجلك الائتماني الذي يمكن أن يؤثر على قرار قبول أو رفض البنك حصولك على قرض بغرض شراء سيارة أو منزل في المستقبل.
أشار الكاتب إلى أنه في بعض الأحيان، عليك الحد من نفقاتك لفترة معينة لتجنب دفع الكثير من الفوائد، ذلك أن دفع الفائدة يشبه إلى حد ما رمي الأموال من النافذة.
نتيجة لذلك، حاول دفع الديون التي في ذمتك في أقرب وقت ممكن. وهو ما سيجعلك قادرا على التخلص من حالة التوتر والقلق الذي يساورك بشكل أسرع.
ومن أجل النجاح في ذلك، عليك وضع ميزانية، ومن ثم التخلص من النفقات غير الضرورية التي يمكنك الاستغناء عنها.
في حال لم تنجح في التوصل إلى حل أو كنت بحاجة إلى شخص يرشدك في هدفك المتمثل في التخلص من ديونك إلى الأبد، فلا تتردد في استشارة خبير يمكنه توجيهك نحو الحل الأمثل.
ومن المحتمل أن تسبب لك الديون حالة من التوتر، ولكن عندما تكون مدعوما من قبل شخص محترف، فهناك دائما طريقة لتجاوز المشكل.
وأكد الكاتب أنه بمجرد نجاحك في التخلص من عبء الديون، عليك أن تتعظ من أخطائك. وينبغي أن يجعلك هذا الخطأ تدرك أهمية إدارة أموالك بطريقة جيدة.
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