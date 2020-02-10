مصرف ليبيا المركزي: إيرادات النفط في يناير بلغت صفرًا

قال مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين إن إجمالي إيرادات النفط الخام للبلاد في يناير/كانون الثاني الماضي بلغت صفرًا، مدفوعة بأزمة إغلاق صمامات إمدادات نفطية شهدتها البلاد.

ودعا المصرف المركزي -في بيان- الجميع إلى تضافر الجهود لاستئناف إنتاج النفط في البلاد وتصديره، إذ ترتبت عن ذلك خسائر بقيمة 2.5 مليار دينار (1.77 مليار دولار) بسبب غياب الإيرادات النفطية.

وشهد قطاع النفط في ليبيا الشهر الماضي توترات نتيجة غلق حقلي نفط الشرارة (الأكبر في البلاد) والفيل، بعد وقف خط أنابيب "ناقل"، مما تسبب في تقليص الإنتاج والإمدادات العالمية.

وذكر المركزي الليبي أن استمرار هذا الإقفال للمصدر الأبرز لإيرادات الدولة، يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أن إجمالي إيرادات النفط في ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 2.47 مليار دينار (1.75 مليار دولار).

وأضاف أنه لم يدفع أي رواتب للعاملين في الدولة الشهر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط اضطرارها لإغلاق مصفاة الزاوية غربي البلاد منذ ثلاثة أيام، نتيجة إقفال صمام في منطقة على خط الأنابيب الرئيسي بين حقل الشرارة النفطي والمصفاة، مما تسبب في وقف الإنتاج بالحقل.

وحذرت المؤسسة -في بيان- من أن غلق المصفاة سيفاقم مشكلة إدارة واستيراد وتوزيع مشتقات الوقود في السوق المحلية، مما سيكلف الخزانة العامة مبالغ لاستيراد كميات إضافية من الوقود لتعويض الفاقد.

وبلغ إجمالي الإيرادات المالية غير النفطية خلال يناير/كانون الثاني الماضي نحو 2.53 مليار دينار (1.78 مليار دولار)، بحسب بيانات المصرف المركزي.