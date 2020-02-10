على وقع تكرارها.. هذه أسباب تزايد حوادث الطيران في إيران

الجزيرة نت-طهران أجمعت أوساط إيرانية على أن العقوبات الأميركية على قطاع النقل الجوي تشكل العامل الرئيسي في تكرار الحوادث التي عرضت حياة الركاب للخطر، في حين يرى آخرون أن مخاطر انعدام الرقابة وتهالك الأسطول الجوي لا تقل خطرا عن العامل الأول. وشهد قطاع النقل الجوي في إيران مؤخرا حوادث عدة تمثلت في انحراف عدد من الطائرات عن المدرج أثناء الهبوط، منها ما شهدته مطارات مدن ماهشهر (جنوب غرب) ومشهد (شمال شرق) وجرجان (شمال) وتبريز (شمال غرب) وكرمنشاه (غرب).



كما نفذت طائرة ركاب إيرانية عملية هبوط اضطراري في مطار مهر آباد في طهران بعد تعرضها لعطل فني أثناء رحلتها من مطار الإمام الخميني الدولي إلى إسطنبول التركية، وذلك بعد تحليق استمر أربع ساعات في سماء العاصمة وشمال غرب مدينة كرج لتفريغ البنزين.



وأثار تزايد حوادث الطيران إلى جانب إلغاء العديد من الرحلات الداخلية تساؤلات بشأن الأسباب، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن معاناة الأسطول الجوي المتهالك بفعل العقوبات الأميركية والدولية، فضلا عن الخسائر المادية والمعنوية التي أضحى يتكبدها القطاع جراء تزايد مخاوف وهواجس زبائنه.

يار محمدي: العقوبات الأميركية تركت آثارا سلبية على الأسطول الجوي (الصحافة الإيرانية)



عقوبات خانقة

شهدت إيران شبه إجماع عقب تزايد الحوادث الأخيرة فيها على تأثير العقوبات الأميركية في خنق الخطوط الجوية، إذ أكد عضو لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني علیم یار محمدي أن العقوبات الأميركية تركت تداعيات سلبية على الأسطول الجوي وعرضت أرواح الناس للخطر.

وأشار البرلماني الإيراني إلى أنه لا يمكن غض البصر عن تأثير العقوبات الأميركية على قطاعات النقل الجوي والبري والبحري في إيران، مؤكدا أنه لا بد أن نبحث عن سبب تزايد حوادث الطائرات في إيران خارج حدودها، وفي العقوبات الأميركية على وجه التحديد.

ولا تقتصر العقوبات الأميركية على حظر بيع الطائرات المدنية إلى إيران، بل شملت قطع الغيار وحالت دون تغيير قطعها البالية التي قد انتهت صلاحية استخدامها منذ فترة وعرقلت الصيانة الدورية، وفق يار محمدي الذي اعتبر تهالك قطع الغيار سببا ثانيا في تكرار حوادث الطائرات في إيران.

وفي السياق، رأى أبو الفضل موسوي نائب رئيس لجنة الإعمار بالبرلمان الإيراني أن تهالك الأسطول الجوي الإيراني يشكل عاملا آخر في حوادث الطيران المدني في البلاد، موضحا أن متوسط عمر طائرات الأسطول الجوي الإيراني يتجاوز 25 عاما، وأن الجهات المعنية لم تتمكن من تأمين قطع الغيار اللازمة بشكل كامل بفعل العقوبات.



فسخ العقود

بعد توقيعها الاتفاق النووي مع المجموعة السداسية أبرمت الحكومة الإيرانية أضخم عقد منذ 40 عاما مع شركة بوينغ لشراء ثمانين طائرة، لتحديث أسطول الخطوط الجوية الإيرانية على أن تتسلمها خلال عشر سنوات، لكن الشركة الأميركية اعتذرت عن الوفاء بالتزاماتها إثر انسحاب إدارة الرئيس ترامب من الاتفاق النووي وإعادتها العقوبات على طهران.



كما وقعت إيران عقدا لشراء مئة طائرة مدنية من شركة إيرباص الفرنسية تسلمت ثلاثا منها حتى عودة العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرار عقد الشركة الأوروبية مثل نظيرتها الأميركية مع طهران.



ويتكون الأسطول الجوي الإيراني من 250 طائرة، مئة منها معطلة لأسباب تقنية، في حين تجاوز متوسط عمر أكثر من مئة طائرة أخری 15 عاما، وفق صحيفة آرمان ملي الإيرانية.



في المقابل، يذهب طيف من المسؤولين والمراقبين في إيران إلى أن انعدام الرقابة الرسمية على قطاع النقل الجوي والأخطاء البشرية لا يقلان أهمية عن تأثير العقوبات في زيادة حوادث الطيران.