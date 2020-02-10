بسبب المخاوف من فيروس كورونا.. أسعار النفط عند أدنى مستوى منذ أكثر من عام

سجلت أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2019، نتيجة قلق المستثمرين بشأن تأثير فيروس كورونا على الطلب على النفط في الصين.

وهبط سعر خام برنت إلى 53.3 دولارا للبرميل، كما هبط سعر الخام الأميركي دون خمسين دولارا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 20% مقارنة بأعلى مستوى سجلته الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون اجتماع دول تحالف "أوبك بلس" المقبل وإمكانية تطبيقهم خفضا إضافيا للإنتاج.

وتشير توقعات مؤسسات دولية إلى أن فيروس كورونا خفض الطلب بواقع 260 ألف برميل يوميا داخل الصين، وإلى تخوفات من تعمق ضعف الطلب، مع غياب الوصول إلى لقاح يتصدى للمرض.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي بلغ 10 ملايين برميل، وهي ثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي يبلغ 13.2 مليون برميل.

وفي الصين، قالت بتروتشاينا -وهي أكبر شركة لتكرير النفط في البلاد- إنها تعتزم خفض الإنتاج بأكثر من 300 ألف برميل يوميا هذا الشهر.

ويوازي الخفض 10% من متوسط إنتاج الشركة البالغ 3.32 ملايين برميل يوميا، وبذلك يصل إجمالي خفض إنتاج المصافي المملوكة للدولة هذا الشهر إلى نحو مليون برميل يوميا.

وكانت "سينوبك" -وهي أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا- قررت الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بـ600 ألف برميل يوميا، وقال مسؤول في الشركة إنها تجري محادثات مع السعودية والإمارات والكويت لتأجيل أو خفض شحنات نفطية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية -الاثنين- ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 909 أشخاص، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا، فيما سجلت أعلى نسبة وفيات جراء الفيروس في يوم واحد.