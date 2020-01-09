هدوء نسبي بين أميركا وإيران يفقد عملات الملاذ الآمن مكاسبها

تراجعت عملات الملاذ الآمن -مثل الين الياباني- اليوم الخميس، في ظل إحجام الولايات المتحدة وإيران عن مفاقمة الصراع، إذ تعود الأسواق لتبني نهج أكثر إقبالا على المخاطرة، بفضل آمال اتفاق تجاري أميركي صيني.

ورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الليل على الهجوم الإيراني على قوات أميركية في العراق من خلال العقوبات لا العنف، ولم تبد إيران أي مؤشرات فورية على مزيد من الرد على الضربة الجوية الأميركية في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، والتي قتل فيها قاسم سليماني أحد أكبر قادتها العسكريين.

ومحا الين الياباني -الذي يُعتبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية بفضل عمق سيولته وفائض ميزان المعاملات الجارية الياباني- سريعا مكاسبه التي حققها بعد هجوم إيران الصاروخي على قاعدة عين الأسد يوم أمس الأربعاء.

حيث انخفض الين الياباني في أحدث التعاملات 0.2% عند 109.36 ينات للدولار، وهو أدنى مستوياته في أسبوع ونصف الأسبوع، وهبطت العملة الأميركية 0.1% مقابل اليورو، إذ جرى تداول اليورو مقابل 1.1115 دولار، وبنفس النسبة أمام الجنيه الإسترليني الذي بلغ في أحدث التعاملات 1.3112 دولار.

وصعد اليورو أيضا مقابل الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن آخر، 0.2% إلى 1.0833 فرنك للدولار الواحد، وزاد اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 6.9175 يوانات أمام الدولار خلال الليل في الأسواق الخارجية، مدعوما أيضا بقراءة مستقرة للتضخم.