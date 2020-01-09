القصرين بعد تسع سنوات من الثورة التونسية.. ماذا تحقق لـ"عروس الشهداء"؟

محمد علي لطيفي-القصرين

على امتداد الشارع الرئيسي لمدخل محافظة القصرين (وسط غرب تونس)، لا شيء يدل على تغير رسمي في المدينة أو بنيتها التحتية بعد تسع سنوات من الثورة، وحدها مخطوطات الغرافيتي على واجهة الجدران تذكر الزائرين بالشعارات المطلبية في ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي انتهت بسقوط نظام زين العابدين بن علي، وعلى رأسها الشغل والكرامة.

فأهالي محافظة القصرين (440 ألف نسمة) الذين دفعوا ضريبة الدم بعد وقوفهم ضد دكتاتورية النظام السابق، يرون أن عقارب الساعة توقفت عند الثورة، ولم تجنِ المدينة سوى مزيد من الفقر والبطالة، فهم بانتظار تحقيق قدر من التنمية والعدالة الاجتماعية منذ سنوات.

خيبة أمل

في هذه الأحياء الساخنة التي قادت ثورة 2011، مثل حي النور وحي الزهور، يستقبل سكان القصرين بخيبة أمل متزايدة شهر يناير/كانون الثاني من كل سنة، حيث تبقى شكواهم كما كانت تكمن في الفقر والبطالة والإهمال السياسي، فباستثناء حرية التعبير والديمقراطية، ازداد الوضع سوءا على جميع المستويات.

يقول رئيس منتدى الشباب لثقافة المواطنة بسام صالحي -للجزيرة نت- إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي منذ ثورة 2011 ما زال مترديا، وذلك لغياب إستراتيجية إدارية قادرة على الخروج بمحافظته من بؤرة الضعف، وعدم القدرة على الرقي بوضعية المواطن التونسي وخاصة مواطني الجهات (المحافظات) الداخلية.

ويضيف الصالحي أن هذه الوضعية الصعبة كانت نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة وعجز أصحاب القرار على النطاق الجهوري عن إيجاد حلول للخروج بالبلاد من الخناق الذي تفرضه المنظومة الاقتصادية العالمية، معتبرا أن الأعباء الاجتماعية ما زالت تمثل عوامل تفجير دائمة في ظل عدم تطبيق المركزية.

من جهته، يعرب الناشط بالمجتمع المدني وليد سمعلي للجزيرة نت عن أمله في أن يتدارك الرئيس الجديد قيس سعيد والبرلمان القادم تأزم الأوضاع الاجتماعية، وأن يعملا على تحقيق التنمية والعيش الكريم في مدينة القصرين التي أهدت تونس الكثير من الحرية بفضل دماء أبنائها الزكية في الثورة.