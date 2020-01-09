البنك الدولي: نمو الاقتصاد العالمي خلال 2020 أفضل
توقع البنك الدولي -في تقرير أصدره الخميس- حدوث تحسن بسيط في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بعد أن سجل خلال 2019 أضعف أداء له منذ الأزمة المالية التي تفجرت خريف 2008، وأنه سينمو بمعدل 5.2% خلال العام الحالي مقابل 2.4% العام الماضي مدعوما بتحسن أداء قطاعي التجارة والاستثمار.
وفي الوقت نفسه أوضحت تقديرات البنك الدولي أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سينخفض خلال العامين الماضي والحالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، في حين يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.6% خلال 2021.
وأشار البنك إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يصبح أقوى إذا ما أدت التحركات الحالية -خاصة الرامية لتهدئة التوترات التجارية- إلى خفض مستدام للغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية والتجارية في العالم.
ووفق التقرير نصف السنوي الذي أصدره البنك الدولي الخميس، فإن معدل نمو الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 1.4% خلال العام الحالي مقابل 1.6% العام الماضي بما يعكس استمرار تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية، متوقعا في الوقت نفسه ارتفاع معدل نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى 4.1% مقابل 3.5% خلال الفترة نفسها.
أميركا واليابان والصين
يتوقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي إلى 1.8% ثم 1.7% عام 2021 مما يزيد بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
يتوقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي إلى 1.8% ثم 1.7% عام 2021 مما يزيد بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
كما يتوقع تراجع معدل نمو اقتصادات منطقة اليورو إلى 1% خلال العام الحالي ما يقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، وتباطؤ نمو الاقتصاد الياباني من 1.1% خلال العام الماضي إلى 0.7% خلال العام الحالي، وكذلك الاقتصاد الصيني من 6.1% إلى 5.9%، في حين كانت التقديرات السابقة 6.2% للعام الماضي و6.1% للعام الحالي، واستمرار تراجع نموه إلى 5.8% عام 2021.
في المقابل، يتوقع البنك الدولي تحسن معدل نمو الاقتصاد الهندي من 5% خلال العام الماضي إلى 5.8% خلال 2020 ثم 6.1% خلال العام المقبل.
وحذر من أن الخطر الأساسي الذي يهدد الاقتصاد العالمي هو تراكم الديون بالدول الصاعدة والنامية، وحث الحكومات على اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر المرتبطة بتراكم الديون مشيرا إلى أن تراجع معدل الإنتاجية يمثل خطرا محتملا للاقتصاد العالمي.
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