البنك الدولي: نمو الاقتصاد العالمي خلال 2020 أفضل

وفي الوقت نفسه أوضحت تقديرات البنك الدولي أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سينخفض خلال العامين الماضي والحالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، في حين يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.6% خلال 2021.

وأشار البنك إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يصبح أقوى إذا ما أدت التحركات الحالية -خاصة الرامية لتهدئة التوترات التجارية- إلى خفض مستدام للغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية والتجارية في العالم.

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 2.6% خلال العام المقبل (صحافة أميركية)

ووفق التقرير نصف السنوي الذي أصدره البنك الدولي الخميس، فإن معدل نمو الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 1.4% خلال العام الحالي مقابل 1.6% العام الماضي بما يعكس استمرار تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية، متوقعا في الوقت نفسه ارتفاع معدل نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى 4.1% مقابل 3.5% خلال الفترة نفسها.

أميركا واليابان والصين

يتوقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي إلى 1.8% ثم 1.7% عام 2021 مما يزيد بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

كما يتوقع تراجع معدل نمو اقتصادات منطقة اليورو إلى 1% خلال العام الحالي ما يقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، وتباطؤ نمو الاقتصاد الياباني من 1.1% خلال العام الماضي إلى 0.7% خلال العام الحالي، وكذلك الاقتصاد الصيني من 6.1% إلى 5.9%، في حين كانت التقديرات السابقة 6.2% للعام الماضي و6.1% للعام الحالي، واستمرار تراجع نموه إلى 5.8% عام 2021.

.. ونمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% خلال العام الحالي (رويترز)

في المقابل، يتوقع البنك الدولي تحسن معدل نمو الاقتصاد الهندي من 5% خلال العام الماضي إلى 5.8% خلال 2020 ثم 6.1% خلال العام المقبل.