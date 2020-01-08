بعد الهجوم الإيراني.. أسهم أرامكو تنزف وبورصات الخليج باللون الأحمر

فتحت أسهم أرامكو السعودية عند 34 ريالا (9.06 دولارات) اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوياتها منذ بدء التداول على شركة النفط العملاقة في 11 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد أن نفذت إيران ضربات صاروخية على أهداف أميركية في العراق ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني الأسبوع الماضي.

وأسهم أرامكو منخفضة حاليا بنحو 12% من الذروة عند 38.70 ريالا سجلتها في 12 ديسمبر/كانون الأول، لكنها ما زالت مرتفعة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا والذي يصل بتقييم الشركة إلى 1.7 تريليون دولار.

وتراجعت بورصات الخليج اليوم الأربعاء في مقدمتها بورصتا السعودية ودبي، في أعقاب التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وتراجعت الأسهم السعودية 1.4%، بعد عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الخليج، قبل أن تقلص خسائرها لاحقا.

وفي دبي، فقد المؤشر 1.4% بفعل هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9% ونزول سهم إعمار العقارية 2%.

وهبط مؤشر بورصة أبو ظبي 0.8% بعدما فتح سهم بنك أبو ظبي الأول منخفضا 1.1%، ونزل سهم بنك أبوظبي التجاري 1.8%.

كما هبط مؤشر قطر 0.7%، مع تراجع سهم صناعات قطر -ذي الثقل- 1.2% ونزول سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.3%.