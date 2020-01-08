بينها إفلاس توماس كوك.. تعرّف على أكبر حالات الإفلاس في العقد الماضي؟

أحدث إعلان شركات كبرى على غرار "بلوك باستر" و"تويز آر أص" و"توماس كوك" إفلاسها خلال العقد الماضي ضجة إعلامية كبيرة، بينما تمكن عملاقان آخران من النجاة من الإفلاس.

وفي تقرير نشرته مجلة "وايرد إيطاليا"، قال الكاتب الإيطالي أندريا بيتوسي إنه مع إفلاس بنك "ليمان براذرز"، شهدت بداية القرن الماضي أكبر أزمة مالية بعد انهيار وول ستريت عام 1929.

وفي عشرينيات القرن الماضي، وجدت الشركات الكبرى في مختلف القطاعات نفسها تغلق أبوابها أو تراجع حجم إنتاجها، إلى أن جلب العقد المنقضي معه إفلاس شركات لامعة.

بلوك باستر

أشار الكاتب إلى أن أول من افتتح سلسلة الإخفاقات هي شركة "بلوك باستر"، عملاق توزيع واستئجار أشرطة الفيديو وألعاب الفيديو التي تأسست عام 1985.

وفي العام 2010، أفلست الشركة من خلال تطبيق الفصل 11 لمحاولة إعادة تنظيم أعمالها.

في المقابل، وتحديدا في العام 2013، أعلنت المجموعة إفلاسها نهائيا بعدما أصبحت غير قادرة على التكيف مع التغييرات في صناعة الترفيه، ومع ظهور الوسائط المتدفقة.

وفي العام 2000، اقترح رئيس شركة "نتفليكس" ريد هاستينغز على شركة "بلوك باستر" شراء شركته مقابل 50 مليون دولار، لكن الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة في ذلك الوقت جون أنطيوكو، رفض العرض.