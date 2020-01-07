"السيل التركي".. حقائق وأرقام عن شريان تدفق الغاز الروسي نحو أوروبا

خليل مبروك-إسطنبول

يحل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً الأربعاء ضيفاً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في حفل افتتاح خط السيل التركي "تركش ستريم" الناقل للغاز الروسي إلى أوروبا.

وتجاوز الجانبان كثيراً من محطات الخلاف في سبيل خروج هذا المشروع العملاق إلى النور.

ويتكون السيل التركي من خطي أنابيب يبلغ طول الأول 930 كيلومتراً ويعبر قاع البحر الأسود وهو مخصص لنقل الغاز إلى تركيا، أما الثاني والذي يبلغ طوله 180 كيلومتراً فيخترق الأراضي التركية إلى حدودها الغربية وهو مخصص لنقل الغاز إلى الجوار الأوروبي.

وتبلغ قدرة "السيل التركي" الإجمالية 31.5 مليار متر مكعب سنويا، وسيغطي احتياجات دول شرق وجنوب أوروبا بالكامل من الغاز.

ما "السيل التركي"؟

هو مشروع اقتصادي عملاق مشترك بين موسكو وأنقرة، يقوم على نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى كل من تركيا ودول جنوب وشرق أوروبا عبر أنابيب ناقلة تمر من البحر الأسود وعبر الأراضي التركية.

متى يبدأ؟

- الإعلان رسمياً عن إطلاق مشروع السيل التركي في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2014.

- أعلنت أنقرة رسمياً تبنيها للمشروع وأطلقت عليه اسم "السيل التركي" في 11 من ذات الشهر.

- تعثر المشروع بعد توتر شاب العلاقات بين البلدين إثر إسقاط المقاتلات التركية طائرة روسية من طراز سوخوي 24 فوق الأراضي التركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

- تم إحياء المشروع خلال زيارة أردوغان لموسكو، وتحقيق المصالحة التركية الروسية في أغسطس/آب 2016.

- بدأ العمل في مايو/أيار 2017، واكتمل في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

كيف ولدت الفكرة؟

جاء بديلاً عن مشروع سابق لم ير النور هو "خط الجنوب" حيث ضغط الاتحاد الأوروبي على بلغاريا لعدم الانخراط فيه، في ظل تنامي الرغبة الروسية بتقليص دور أوكرانيا كممر للغاز الروسي إلى أوروبا عقب أزمة نشبت بين البلدين منذ عام 2009.

ما خط الغاز الروسي؟

تقوم محطة "روسكايا" بمدينة أنابا الروسية على البحر الأسود بمنطقة كراسنودوار المصدر المغذي للمشروع بالغاز الطبيعي، الذي يعبر البحر الأسود إلى بلدة "قيي كوي" بولاية "قرقلر إيلي" شمال غربي تركيا، حيث سيتم بناء خزانات ضخمة لتصدير الغاز إلى دول أوروبا.

النسخة الأولى للمشروع:

كان مشروع السيل التركي يتكون من أربعة أنابيب من الغاز بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 63 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً وبواقع 15.75 مليارا لكل أنبوب، على أن تحصل أنقرة على 14 مليارا سنوياً، وتخصص 49 مليارا للتصدير إلى أوروبا.

النسخة المحدثة ترى النور الأربعاء

بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أعلنت روسيا رسمياً أنها اتفقت مع تركيا على تقليص قدرات مشروع سيل الغاز واختزالها إلى النصف تقريباً، بحيث يتكون المشروع من خطين للنقل بطاقة 31.5 مليار متر مكعب سنوياً.

كيف توزع حصص الغاز؟

- 15.75 مليار متر مكعب من الغاز لتركيا.

- 15.25 مليار متر مكعب من الغاز للتصدير إلى دول جنوب وشرق أوروبا.

مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا تبلغ تكلفته 13 مليار دولار (الصحافة التركية)

ما طول خطوط نقل الغاز؟

- 1160 كيلومتراً هو الطول الإجمالي لخطي نقل الغاز، وتتوزع كالتالي :

- 930 كيلومترا تحت قاع البحر الأسود.

- 180 كيلومترا في البر التركي.

- 50 كيلومترا في البر الروسي.

ما قيمة الاستثمارات؟

11.4 مليار يورو ما يعادل 12.9 مليار دولار.

ما جدوى المشروع لتركيا؟

- يوفر لها المشروع 53% من احتياجاتها للغاز الطبيعي.

- يحول تركيا إلى مركز لتجارة الغاز باعتبارها أرض الأنابيب الناقلة له.

كيف تحصل أنقرة على حصتها من الغاز؟

- ستستفيد تركيا عبر سحب حصتها من أنابيب الغاز المارة في أراضيها "تاناب" بشكل مباشر.

- سيتم تجميع حصة التصدير إلى أوروبا في مخازن عملاقة تم إنشاؤها على الحدود التركية مع بلغاريا.