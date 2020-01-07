البورصات العربية الخاسر الأكبر من التوترات.. فهل تنجح بالصعود من جديد؟

قال خبراء أسواق مال، إن الخسائر الحادة التي تكبدتها البورصات العربية في ظل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، ستتلاشى تدريجياً مع زوال المخاوف، لكن ستظل الأسواق الخاسر الأكبر لحين انقضاء الأزمة.

وقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف جوي أميركي في بغداد الجمعة الماضي. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأحد، بقصف 52 هدفا هاما لإيران حال استهدفت طهران أية مواقع تابعة للولايات المتحدة، ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بالانتقام.

وبحسب بيانات الأسواق مع نهاية جلسة الأحد - أولى جلسات التداول بعد حدث مقتل سليماني- تراجعت بورصة مصر بنسبة 4.43 %، فيما هبطت بورصة دبي بنحو 3.06 % وانخفضت بورصة الكويت 2.68 %.

كما انحدرت بورصة السعودية بنحو 2.42 %، ونزلت بورصة البحرين وقطر وأبوظبي والأردن ومسقط بنحو 2.26 % و2.14 % و1.42 % و0.53 % و0.3 % على التوالي.

ونقل الأناضول عن هؤلاء المحللين قولهم إن التراجعات الحادة التي أصابت الأسواق هي خسائر وقتية ستزول مع انتهاء الأزمة الراهنة، مشيرين إلى أن غالبية المستثمرين في الأسواق الإقليمية عمدوا نحو البيع خوفاً من مزيد من التدهور في الأوضاع العالمية.

استقرار

في جلسة أمس الاثنين استقرت أغلب الأسواق العربية بعد تراجعات حادة في جلسة الأحد. وعادت مؤشرات بورصات قطر والسعودية ودبي والكويت إلى الارتفاع، في حين تراجعت أسواق أبو ظبي ومصر والبحرين وسلطنة عمان لكن بنسب أقل.

أما على الصعيد العالمي فقد هبطت سوق الأسهم الأوروبية أمس الاثنين مع تواصل إحجام المستثمرين عن الرهانات التي تنطوي على مخاطرة في ظل تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة، متعافية من بعض خسائرها التي منيت بها في جلسة الجمعة.

واعتبر المحللون أن ما تعرضت له الأسواق العربية الأحد من ضغوط بيع مكثفة، أمر طبيعيا ناتج عن المخاوف من احتمالات وقوع حرب بين أميركا وإيران، كما أنه كانت متوقعا بعد تهاوي الأسواق العالمية في جلسة الجمعة الماضية عقب مقتل سلمياني .

وقالوا إنه دائما ما تكون الأسهم هي الخاسر الأكبر في أي أزمة، حيث يتدافع المستثمرين للبيع عشوائياً مع وجود أي اضطرابات وتكون الخسائر بالمليارات، لكن هي خسائر وقتية تزول بمجرد هدوء الأوضاع.

وعبروا هؤلاء عن اعتقادهم بأن الأسواق ستنجح في تعويض هذه الخسائر قريباً.