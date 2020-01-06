أفريقيا.. ثروات نفطية كبيرة وتحديات ضخمة

اشتهرت نيجيريا منذ فترة طويلة بثروتها النفطية، وعلى الرغم من أن أنغولا تمتعت بالمزية نفسها، فإن عقودا من الفساد الراسخ طاردت المستثمرين الأجانب.

وفي الوقت الراهن، انضمت ناميبيا إلى محادثة النفط الأفريقية بصفتها واحدة من أكثر الأنظمة الصديقة للنفط في القارة.

وتعدّ الأسواق الناشئة المكان الذي يمكن العثور فيه على ثروة نفطية مهمة، على الرغم من أن استغلالها يمثل تحديا.

نيجيريا.. كيف تطرد المستثمرين؟

في تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي، قالت الكاتبة ميريديث تايلور إن نيجيريا احتلت مكانتها في عالم الهيدروكربونات كأكبر منتج للنفط في أفريقيا، لكن المستثمرين يرون أن تلك الريادة على وشك النهاية.

ويوجد في نيجيريا حوالي 37 مليار برميل من احتياطي النفط. وعلى الرغم من وجود حوالي 32 منصة نفطية نشطة هناك، فإن 81 بئرا فقط حُفر خلال العام الماضي، مقارنة بحوالي 141 بئرا في عام 2014.