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قطر تزود الكويت بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاما

الفاضل (يمين) والكعبي أثناء توقيعهما اتفاقية لتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي للكويت (قطر للبترول)
الفاضل (يمين) والكعبي أثناء توقيعهما اتفاقية لتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي للكويت (قطر للبترول)

وقعت قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع مؤسسة البترول الكويتية، لتوريد ما يصل إلى ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى دولة الكويت.

ووفق الاتفاقية التي تبلغ مدتها 15 عاما، ستبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال بالوصول إلى محطة الاستقبال في مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي اعتبارا من عام 2022، وذلك بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريده الكعبي، إن "الاتفاقية ستساهم في تعزيز العلاقة المتميزة مع الكويت، من خلال توريد الغاز الطبيعي المسال حتى ما بعد النصف الثاني من العقد القادم".

وأضاف الكعبي أن الاتفاقية تعكس متانة شراكتنا والتزامنا في دعم نمو واحتياجات الكويت، كما تعكس المرونة والقدرات العالية التي نتميز بها في توفير كميات الغاز الطبيعي المسال للكويت.

من جانبه، قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية خالد علي الفاضل، إن استيراد الغاز الطبيعي جاء بناء على خطة الكويت الطموحة للنمو الاقتصادي وتأمين حاجتها المتزايدة من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن ذلك يصب في تنفيذ رؤية الكويت في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء.

المصدر : الجزيرة
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