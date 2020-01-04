أرقام قياسية.. الصادرات التركية تتجاوز 180 مليار دولار عام 2019

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، الجمعة، إن صادرات بلادها ارتفعت بنسبة 2.04% على أساس سنوي وسجلت رقما قياسيا عام 2019.

وأضافت -خلال اجتماع تقييمي للتجارة الخارجية لعام 2019، في العاصمة أنقرة- أن الصادرات ارتفعت إلى نحو 180.5 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة إلى انخفاض الواردات بنسبة تقارب9% على أساس سنوي إلى 210.4 مليارات دولار عام 2019.

وقد تراجع العجز التجاري الخارجي خلال العام الماضي بنسبة 44.9%، إلى نحو ثلاثين مليار دولار مقابل 54.3 مليارا العام قبل الماضي، حسب تصريحات الوزيرة.

وأكدت روهصار أن التجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 ساهمت في النمو بمقدار 4.7 نقاط، مشيرة إلى أنها كانت أكبر مساهمة للتجارة الخارجية في نمو الاقتصاد خلال 18 عاما.

كما ذكرت أن الحكومة قدمت دعما للمصدرين المحليين العام الماضي بقيمة 540 مليون دولار، مما يعد أكبر مبلغ لدعم الصادرات في تاريخ البلاد، مؤكدة أن قيمة الدعم سترتفع إلى 640 مليونا العام الجاري.

وتركيا مصدر كبير للمنسوجات والملابس والآلات والصلب والسيارات.

ومن أبرز السلع التي تصدرها أيضا المعادن مثل النحاس والحديد والزئبق والمنغنيز، وفي مجال الزراعة والغذاء يصدر القطن والتين والعنب والزيتون ودقيق القمح والشعير والخضراوات.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان تعهد بمواصلة العمل الدؤوب من أجل الدخول بين أقوى عشر دول اقتصاديا.