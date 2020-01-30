العراق يكشف عن مشاريع للربط الكهربائي مع دول الجوار

كشفت وزارة الكهرباء العراقية أن لدى بغداد مشاريع للربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار، لإنهاء الأزمة التي يعيشها العراق جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية وسوء خطوط التوزيع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي إن العراق أنجز مشروع الربط الكهربائي التزامني مع إيران للخطوط الناقلة، وكذلك مشروع الربط التزامني مع دول الخليج الذي من المتوقع أن تنجز المرحلة الأولى منه بحلول أكتوبر/تـشـرين الأول المقبل، ويتضمن خطين بطول 300 كيلومتر، 220 كيلومترا منها داخل الأراضي الكويتية، و80 كيلومترا داخل العراق على أن يمول من قبل هيئة الربط الخليجي، وضخ 500 ميغاواط إلى محافظة البصرة كمرحلة أولى.



وأضاف العبادي أن العراق لديه أيضا خريطة طريق مع الأردن من خلال خطين يتضمنان إنشاء هيئة ربط كهربائي مشتركة، وخريطة طريق أخرى مع تركيا من خلال خط جزرة الموصل، وهـذا الخط لم ينجز إلى الآن، وفي حال إنجازه سيكون بطاقة 400 ميغاواط ليتسنى ربط العراق بمنظومة نقل إقليمية تعطي مرونة وموثوقية للشبكة ويجعل العراق بلدا ممرا للطاقة وبإمكانه تحويلها من دول الخليج إلى أوروبا وآسيا والعكس، مما سيؤدي إلى حصوله على مبالغ مالية نتيجة لذلك.

وأعرب عن أمله أن ينجز ذلك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ليكون العراق محورا لنقل الطاقة من الخليج باتجاه أوروبا ودول شرق آسيا وبالعكس.

وأوضح العبادي أن وزارة الكهرباء تعمل على تعديل قانون الشركات على نحو يكون العراق فيه بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية لعدم التمكن من النهوض بقطاع الطاقة من دون مشاركة هذه الشركات العالمية في صناعة الكهرباء وضمن معايير يتم الاتفاق عليها، ومنها تكون نسبة العمالة العراقية فيها 75% ورؤوس الأموال المتحركة تكون داخل العراق وليس خارجه.

وذكر أن صناعة الكهرباء في العراق تكلف الدولة سنويا 12 مليار دولار وتقدم كدعم للمواطنين.

ولا يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية بعد أن تعرضت محطات الإنتاج للدمار بسبب الحروب.