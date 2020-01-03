مقتل سليماني يشعل الذهب الأصفر والأسود

أشعل مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني -في قصف أميركي بالعاصمة العراقية- أسعار النفط وأسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وقتل سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وثمانية آخرون كانوا برفقتهما، إثر قصف صاروخي من جانب القوات الأميركية استهدف سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد الدولي بعد منتصف الليلة الماضية.

وصعدت عقود النفط الآجلة بداية تعاملات الجمعة، وكسرت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت حاجز 69 دولارا قبل أن تتراجع إلى 68.19 دولارا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.76% إلى 62.86 دولارا للبرميل.

وكانت آخر مرة كسرت فيها عقود برنت حاجز 69 دولارا منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، تزامنا مع هجمات على منشأتين نفطيتين تتبعان أرامكو في السعودية.

يأتي تأثر عقود النفط بمقتل سليماني تخوفا من تأثر إمدادات الخام بمنطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز نتيجة توترات محتملة، حيث يمر من خلال المضيق المطل على إيران جنوبا قرابة 20% من الطلب العالمي على الخام.

وصنفت إيران قبل العقوبات الأميركية في أغسطس/آب 2018 كثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج 3.85 ملايين برميل يوميا، لكنها تراجعت حاليا إلى المرتبة الخامسة بعد السعودية والعراق والإمارات والكويت.

من جانب آخر، سجلت عقود الذهب الآجلة في تعاملات الجمعة أعلى مستوى في أربعة شهور، وصعدت إلى 1547.15 دولارا للأوقية.

وتوجه متعاملون لصناديق الاستثمار المقومة بالمعدن الأصفر، عقب إعلان اغتيال سليماني، تخوفا من ردة فعل إيرانية تؤثر على الصناديق المقومة بالعملات الأجنبية الرئيسية.