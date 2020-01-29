فيروس كورونا.. ضغوط على المستهلك الصيني وشركات طيران توقف رحلاتها

ارتفع مؤشر "تشاينا شوغوانغ" اليومي لأسعار الجملة للخضروات في الصين قرابة 5% مسجلا أعلى مستوياته منذ نحو أربع سنوات، في حين أوقفت شركة الخطوط الجوية البريطانية جميع رحلاتها نحو الصين، وذلك مع تزايد المخاوف من تأثير انتشار فيروس كورونا على قطاع السفر العالمي.

ويمثل ارتفاع أسعار الخضروات ضغطا جديدا على معدل التضخم وميزانية المستهلكين في البلاد.

وتأتي البيانات الجديدة التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مع مسارعة المستهلكين والشركات إلى تخزين احتياجاتهم الأساسية من السلع جراء انتشار فيروس كورونا.

وتقول مؤسسة غيفريز فايننشال غروب إن حدوث صدمة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتموين قد يدفع المواطنين إلى المبالغة في التخزين بسبب التوقعات بمزيد من القيود على حركة النقل.

وفي سياق متصل، أوقفت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" جميع الرحلات المباشرة من وإلى الصين.

جاءت خطوة الشركة البريطانية بعدما ألغت الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية بعض الرحلات إلى الصين بسبب ما أرجعته إلى انخفاض حاد في الطلب.

وتأتي هذه الخطوة بعدما حذرت الحكومة البريطانية من السفر غير الضروري إلى الصين جراء انتشار فيروس كورونا.

وأظهر موقع الشركة على الإنترنت عدم وجود رحلات مباشرة إلى الصين خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

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وأوردت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الخطوط البريطانية تشغل رحلة واحدة يوميا من لندن إلى بكين وشنغهاي، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم الشركة.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة أن الرحلات الجوية إلى هونغ كونغ لم تتأثر في انتظار مزيد من التوجيه من المسؤولين الحكوميين في المملكة المتحدة.

بالمقابل قالت شركة خطوط فيرجن أتلانتك الجوية، ومقرها بريطانيا، إنه لم يطرأ أي تغيير على رحلاتها إلى شنغهاي.

تصاعد المخاوف

وتتصاعد المخاوف في قطاع السياحة العالمي، خصوصا في آسيا، جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.

وبدأ النشاط التجاري في وجهات آسيوية تعتمد على الأعداد الكبيرة من السياح الصينيين في التضرر، لكن خبراء في قطاع السياحة أشاروا إلى أن أوروبا لن تتأثر بشكل فوري بتداعيات انتشار الفيروس على السفر، لأنها ليست حاليا في ذروة موسم السياحة الوافدة من الصين.

وتأتي التدابير الحالية وسط طفرة في سفر الصينيين إلى الخارج، إذ تزايدت أعدادهم نحو عشر مرات منذ عام 2003، بحسب تقرير لمركز كابيتال إيكونوميكس للأبحاث.

وأعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة، وعدد الإصابات إلى 5974 حالة، مشيرة إلى أن 1239 منهم حالتهم خطيرة.