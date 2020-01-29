موقع أميركي: تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني سيكون كبيرا
تسبب الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا في هلع كبير دفع المسؤولين الصينيين إلى المسارعة إلى وقف انتشاره.
وفي تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، قالت الكاتبة لينيت لوبيز إن الفيروس تسبب حتى الآن في مقتل العشرات وأصاب الآلاف في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالات إصابة بالفيروس في بلدان أخرى على غرار الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير أن التقلبات الناشئة في الصين منذ بداية السنة تعتبر أمرا مألوفا للغاية، حيث يتسبب اقتصاد الفقاعة -خاصة فيما يتعلق بأسواق العقارات- في حدوث اضطرابات منتظمة داخل الأسواق.
مع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة ما زالوا يسيطرون بشكل ما على الأمور، فقد عملوا على الحد من المضاربات في سوق العقارات، مع اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم القطاعات الضعيفة في الاقتصاد خلال الحرب التجارية، لكن يمكن أن يبدد انتشار فيروس كورونا كل هذه الجهود.
|طول مدة الفشل في احتواء انتشار الفيروس يزيد الضغط على الاقتصاد الصيني (غيتي)
التأثير على الاقتصاد الصيني
أكدت الكاتبة أن تأثير انتشار الفيروس على الاقتصاد الصيني سيكون كبيرا، نظرا لتزامنه مع الاحتفال برأس السنة القمرية الصينية الجديدة التي كان ينتظر أن ينفق خلالها المستهلكون الكثير من المال، وقالت إنه كلما طالت مدة الفشل في احتواء انتشار هذا الفيروس، زاد الضغط على الاقتصاد.
ويرى محللون في بنك "سوسييتي جنرال" أن فشل الصين في الحد من انتشار الفيروس حتى مارس/آذار المقبل، قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول إلى أقل من 6% التي تحاول الحكومة الصينية بلوغها.
وأكدوا أن الفيروس يعتبر الضربة الأخطر على الاستهلاك المحلي والقطاعات المرتبطة بالسياحة في جميع أنحاء البلاد، وذلك بالنظر إلى الثقل الذي اكتسبه الاستهلاك في الاقتصاد الصيني.
وحسب هؤلاء، يمكن أن نلاحظ تباطؤا لنمو مبيعات التجزئة في الربع الأول من السنة بنسبة 0.5%، لتصل إلى 7.2% مقارنة بالتوقعات الحالية البالغة 8%.
ولهذا السبب، فإن التداعيات المحتملة لهذه الصدمة الاستهلاكية على النمو الإجمالي قد تجعل الوضع أصعب مما كان عليه عام 2003، وفق التقرير.
المتلازمة التنفسية الوخيمة
وبالنسبة للمحللين فإن الاقتصاد الصيني تغير بشكل ملحوظ منذ المرة الأخيرة التي تفشى فيها فيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) في شكله القديم، حيث أصبح الاقتصاد أضخم وزاد حجم الاستهلاك وحجم الديون.
علاوة على ذلك، توضح المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية التي وضعت الشهر الماضي خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي 2019، تفاصيل مخططات الصين للتقدم في ظل هذه الظروف مع محاولة الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
وأشارت الكاتبة إلى أن الخطة الأساسية تتمثل في الحفاظ على تدفق الائتمان وجعل الظروف مريحة أكثر للشركات الخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص.
في الوقت ذاته، يركز صانعو السياسة على إصلاح شركات "الزومبي" (شركات تعيش على حلقة مفرغة من الديون) -التي يعتبر معظمها من الشركات الكبيرة التي تملكها الدولة- وتخليصها من إدمانها على الائتمان.
ومن أجل التأكد من ضمان استقرار أسواق العقارات، التزم صناع السياسة بالتشديد على ألا يكون شراء العقارات للمضاربة.
وجعلت هذه المخططات -إلى جانب بوادر التحسن في قطاعي الصناعة والتصنيع إثر نهاية ضغوطات الحرب التجارية- الكثير من المحللين يتنبؤون بأن الاقتصاد الصيني سيظل مستقرا في النصف الأول من العام 2020.
|عزل مدينة ووهان قد يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي (غيتي)
تباطؤ الإنتاج الصناعي
في المقابل، تسبب انتشار فيروس كورونا من مدينة ووهان في التشكيك بهذه التكهنات، إذ تمثل المدينة -وهي عاصمة إقليم هوبي- مركزا صناعيا مهما في الصين يساهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقد يؤدي عزل المنطقة إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي الذي عاد منذ وقت قريب إلى نسبة 6.6% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن كان 6.2% في الشهر السابق له.
وأشارت الكاتبة بأن استمرار انتشار هذا الفيروس قد يجبر المسؤولين في المناصب التنفيذية على تخفيف شروط الائتمان في جميع المجالات، وليس بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الخاصة فحسب.
وأشار محللون إلى أن خفض متطلبات احتياطي البنوك الصينية أو خفض سعر الفائدة من الاحتمالات الممكنة، لكن تسهيل الائتمان قد يزيد من حجم فقاعة الديون الصينية ويفتح الباب أمام المزيد من المضاربة في سوق العقارات.
- صفقة القرن ودوافعها التوراتية.. هل ترامب حصان طروادة "للمتدينين الإنجيليين"؟
- الحوثيون يعلنون قصف أرامكو وأهداف سعودية حساسة والرياض تعلن إحباط الهجمات
- حريق بناقلة نفط قبالة سواحل الشارقة بالإمارات
- زوكربيرغ يفي بوعده أخيرا.. فيسبوك تطلق ميزة وقف التتبع وهكذا يمكنك تفعيلها
- قصف إسرائيلي على غزة وإصابات عقب مواجهات في الضفة