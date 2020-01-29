موقع أميركي: تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني سيكون كبيرا

تسبب الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا في هلع كبير دفع المسؤولين الصينيين إلى المسارعة إلى وقف انتشاره.

وفي تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، قالت الكاتبة لينيت لوبيز إن الفيروس تسبب حتى الآن في مقتل العشرات وأصاب الآلاف في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالات إصابة بالفيروس في بلدان أخرى على غرار الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن التقلبات الناشئة في الصين منذ بداية السنة تعتبر أمرا مألوفا للغاية، حيث يتسبب اقتصاد الفقاعة -خاصة فيما يتعلق بأسواق العقارات- في حدوث اضطرابات منتظمة داخل الأسواق.

مع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة ما زالوا يسيطرون بشكل ما على الأمور، فقد عملوا على الحد من المضاربات في سوق العقارات، مع اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم القطاعات الضعيفة في الاقتصاد خلال الحرب التجارية، لكن يمكن أن يبدد انتشار فيروس كورونا كل هذه الجهود.