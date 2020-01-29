العالم الناشئ وليس المتقدم هو من سيشكل سوق العمل مستقبلا

إن عدد العاملين في العالم أصبح مرتفعا أكثر من أي وقت مضى، كما أن انعدام المساواة بين البلدان آخذ في التراجع بسرعة، ومع ذلك فإن نصف مليار شخص يعانون من البطالة، مما ساهم في تضاعف فجوة التفاوت بين الناس داخل البلدان، وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية، فماذا سيحدث في المستقبل؟ يقول تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية للكاتب هايمش ماكراي إنه يشعر بهذا التغير في العالم المتقدم، فعلى سبيل المثال يسجل معدل التوظيف في المملكة المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا، كما سجلت البطالة نسبا متدنية منذ السبعينيات، إلا أن الفوارق في الأجور تبقى عالية. ويلفت ماكراي إلى أن البيانات تختلف من بلد إلى آخر، ومع ذلك هناك تشابه على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث انخفضت مستويات البطالة، في حين سُجل ارتفاع في الفوارق في الأجور في معظم البلدان. وبحسب الكاتب، فإن هذه التغيرات تحدث في العالم الناشئ بشكل أكثر دراماتيكية، حيث أدى النمو السريع في أغلب بلدان آسيا إلى رفع مستويات المعيشة. ووفقا لحسابات شركة "ماكينزي"، سيكون نصف سكان الطبقة الوسطى أو الأكثر ثراء على مستوى العالم من سكان قارة آسيا هذا العام. وبحلول نهاية هذا العقد ستصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم، في حين ستحتل الهند المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة، وفق الكاتب.

نصف سكان الطبقة الوسطى على مستوى العالم سيكونون من سكان آسيا (رويترز)

وأفاد الكاتب بأنه يمكن تقبل هذا الإنجاز الهائل الذي لا يزال يثير القلق، خاصة بالنسبة لمنظمة العمل الدولية نظرا لقلة فرص العمل المتاحة.

وقال الكاتب إن أداء الاقتصاد العالمي ليس سيئا للغاية، لكنه يحتاج إلى تقديم أداء أفضل بكثير، لأن أسواق العمل تواجه سلسلة من التحديات.

فرص العمل والذكاء الاصطناعي

في المقام الأول -يقول الكاتب- يشهد العالم تقدما ملحوظا في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي ستعمل على إحداث فرص عمل جديدة، لكنها في المقابل ستدمر فرص عمل أخرى، وفق الكاتب.

وفي حين يبدو الذكاء الاصطناعي وكأنه التحدي الرئيسي الذي يواجه سوق العمل في العالم المتقدم إلا أن العدد الهائل للشباب الذين يدخلون سوق العمل يعتبر التحدي الأعظم الذي يواجه العديد من بلدان العالم الناشئ، خاصة شبه القارة الهندية وأفريقيا، بحسب تقرير صحيفة إندبندنت.

وذكر الكاتب أن العمر الوسيط (العمر الذي يقسم السكان إلى فئتين متساويتين) في نيجيريا يبلغ 17.9 عاما، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتوقع أن يتضاعف عدد سكان هذا البلد إلى نحو أربعمئة مليون نسمة بحلول عام 2050.

كما ستنمو الهند بمقدار 273 مليون نسمة أخرى لتتجاوز 1.7 مليار، لذلك سيحتاج هؤلاء السكان إلى وظائف أفضل من تلك المتاحة في الوقت الراهن.

العالم يشهد تقدما ملحوظا في الذكاء الاصطناعي مما سيخلق فرص عمل جديدة ويدمر أخرى (بيكسابي)

ما الذي ينبغي فعله؟

تختلف وجهات النظر في الكثير من الأحيان، حيث يرى البعض أن النظام الاقتصادي الرأسمالي الحالي قد فشل، في وقت تريد فيه الحكومات أن تلعب دورا كبيرا في كل مكان.



كما أن هذا النظام لا يربط بين المهارات وفرص العمل المتاحة، ولا يطور المهارات بسرعة كافية، وهو ما يتسبب في إهدار قدر كبير من المواهب البشرية، وفق الكاتب.

وفي الوقت نفسه- يقول الكاتب- تسعى مجموعة من الأفراد الأثرياء والشركات الكبرى إلى استغلال الثروة التي يتم خلقها عالميا على نحو غير مناسب.

ويضيف الكاتب أن الثروة المتنامية في العالم الناشئ -وليس فقط الصين والهند اللتان أضحتا تسترعيان الانتباه- تعد إنجازا مذهلا، ولقد كان السماح لحرية السوق بترسيخ نفسها في الاقتصاد الصيني سببا في إتاحة الفرص لمئات الملايين من البشر.

يذكر أن تقريرا سابقا لصحيفة غارديان البريطانية أشار إلى أن الصين كانت تمثل المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي في كل عام من العقد الماضي، وأنه في عام 2014 واستنادا إلى برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي تخطى الاقتصاد الصيني اقتصاد الولايات المتحدة ليصبح الأضخم على مستوى العالم، وذلك وفقا لتعادل القوة الشرائية.

تقرير غارديان قال إنه رغم انخفاض معدل النمو في الصين على مدار العقد الماضي إلى 6.2 % فإنها لا تزال أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وفي الوقت الحالي نما اقتصادها ضعف ما كان عليه في عام 2010.

وبالعودة إلى تقرير صحيفة إندبندنت فقد بدأت عملية مماثلة في الهند التي تشهد في الوقت الراهن نموا سريعا أكبر من الصين، بالإضافة إلى أفريقيا جنوب الصحراء التي على الرغم من كل التحديات التي تواجهها فإنها أصبحت القارة الأسرع نموا على الإطلاق، بحسب ما أورد الكاتب.

ويخلص الكاتب إلى إنه مع مرور السنوات وتحول ميزان الاقتصاد العالمي ستقود آسيا المساعي لمواجهة التحديات التي كشفت عنها منظمة العمل الدولية، إنها لعبة الأرقام، وإن الأرقام الكبيرة موجودة في الدول الناشئة وليس الغرب المتراجع.