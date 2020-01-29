مقابل 2.4 مليار دولار.. الاتصالات السعودية تتطلع للاستحواذ على 55% من فودافون مصر

قالت شركة الاتصالات السعودية في بيان لإدارة سوق الأسهم السعودية إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة فودافون لشراء كامل حصتها البالغة 55% من أسهم فودافون مصر.

وتستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على النسبة الباقية من فودافون مصر البالغة 45%.

وأشارت الشركة السعودية إلى أن القيمة المبدئية للصفقة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، وأوضحت أن العمل بمذكرة التفاهم يسري اعتبارا من اليوم ولمدة 75 يوما قابلة للتمديد.



وتوقعت مجموعة فودافون إتمام عملية البيع في نهاية يونيو/حزيران المقبل.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية ناصر الناصر في بيان صحفي إن عملية الاستحواذ المحتملة تتماشى "مع إستراتيجيتنا الطموحة للنمو، للحفاظ على موقعنا الريادي ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في المنطقة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون نك ريد في بيان صحفي إن "هذه الصفقة المحتملة تدعم جهودنا للتركيز على الوجود الجغرافي لمجموعتنا في منطقتين جغرافيتين هما أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما أنها ستسهم في خفض صافي الديون المترتبة علينا وتحفيز القيمة لمساهمينا".

وتعمل في سوق الاتصالات المصرية أيضا شركة أورانج الفرنسية ومجموعة اتصالات الإماراتية.