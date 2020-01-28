وصفه مراقبون بأنه انتحار اقتصادي.. هل تتراجع الجزائر عن التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي؟
عبد الحكيم حذاقة-الجزائر
قبل 15 عاما، وفي ذروة الانتشاء بارتفاع أسعار النفط، وقّعت الجزائر على اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، ومن أبرز محاورها حرية تنقل البضائع.
وكان الهدف المعلن عام 2005 ترقية الصادرات خارج المحروقات نحو أوروبا وتشجيع الاستثمار الأوروبي في البلاد، ومساعدتها على القيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية، ناهيك عن نقل التكنولوجيات بهدف تحسين المنتوج الوطني.
ومن المقرر أن يفضي اتفاق التفكيك الجمركي بين الطرفين إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر أوائل سبتمبر/أيلول القادم، بعد تأجيله ثلاث سنوات عام 2017 بطلب من الجزائر، من أجل منح الفرصة للمؤسسات الوطنية للتأهيل والمنافسة.
وبلغة الأرقام، تشكل المجموعة الأوروبية أهم شريك تجاري مع الجزائر، حيث بلغت الصادرات نحوها، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، قرابة 17.2 مليار دولار، مقابل ورادات بحجم 17.7 مليارا، وفق ما كشفت عنه إدارة الجمارك.
غير أن دراسة للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، وهي هيئة عمومية، حول آثار الاتفاق منذ دخوله حيز التطبيق في سبتمبر/أيلول 2005 إلى 2015، كشفت عن تسجيل اختلالات كبيرة لصالح الطرف الأوروبي.
وأكدت أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات لم تتجاوز 14 مليار دولار، مقابل واردات في حدود 220 مليارا، خلال نفس الفترة المذكورة. وبذلك أعلنت الحكومة عام 2015 عن إطلاق تقييم معمق لبنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
اليوم وعلى بُعد سبعة أشهر فقط من دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ، ترتفع أصوات الخبراء بالتحذير من إقدام الجزائر على "الانتحار الاقتصادي" في ظل تراجع أسعار المحروقات وتهاوي احتياطي العملة الصعبة من مئتي مليار دولار إلى حدود سبعين مليارا إضافة إلى عدم جاهزية الصادرات الجزائرية.
وفي حوار سابق للجزيرة نت، تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بصفته مرشحا رئاسيا بمراجعة كل الاتفاقات التي لا تخدم المصالح الجزائرية.
ولذلك، فإن السؤال المطروح الآن بحسب مراقبين: ماذا في وسع الجزائر أن تفعل لأجل العدول عن الاتفاقية أو على الأقل التخفيف من شروطها؟ وكيف يتوقع أن يتعامل الأوروبيون مع مطالب الجزائر؟
|الرئيس تعهد خلال الحملة الانتخابية بمراجعة كل الاتفاقات التي لا تخدم المصالح الجزائرية (الجزيرة)
عقد إذعان
وبهذا الصدد، قال وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب إن الاتفاقية جاءت في ظرف عصيب، حيث كانت الجزائر تعيش تداعيات أزمة أمنية واجتماعية خطيرة، جراء سنوات الاقتتال وفقدان النظام للشرعية الشعبية.
وقد انتهزت أوروبا هذه الظروف واندفاع الرئيس (السابق) عبد العزيز بوتفليقة في البحث عن البهرجة الإعلامية، بذريعة فك العزلة الدولية عن الجزائر، لتفرض صيغة الاتفاقية دون أي تعديل، ودون استشارة لا المتعاملين ولا الجامعيين ولا المختصين، فجاءت في شكل عقد إذعان.
وأوضح جعبوب -في تصريح للجزيرة نت- أن التفكيك المتدرج للرسوم الجمركية شجع على ازدياد كبير في حجم الواردات الأوروبية، مما ألحق أضرارا مالية كبيرة بالخزينة العمومية، وبالإنتاج الوطني الذي لم يتمكن من ولوج أسواق الاتحاد الأوروبي، لضعف تنافسيته وبفعل المقاييس المفروضة من الطرف الآخر.
وتبين بعد عشر سنوات -يضيف جعبوب- أن الجزائر لم تكسب أي شيء من هذا الاتفاق، بل أضرّ باقتصادها وشكل لها العائق الأساسي في مسعى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، كون أعضائها يطالبون بالاستفادة من نفس الإعفاء الجمركي الممنوح للاتحاد الأوروبي، مما يؤدي بالضرورة إلى فقدان كل المداخيل الجمركية للجزائر.
وأرجع السبب الرئيس في هذه الوضعية إلى التباين الكبير بين القطاع الاقتصادي لدول الاتحاد ونظيره الجزائري، وكذلك عدم وفاء الاتحاد بالتزاماته بمساعدة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مكتفيا بازدياد تدفق منتوجاته إلى السوق الجزائرية.
الإلغاء
وعن العمل المتاح للجزائر في مواجهة هذا الوضع الخطير، طرح جعبوب عدة سيناريوهات، منها قبول ما يترتب عنه من خسائر اقتصادية أكيدة، نظير كسب معنوي زائف، بكونها دولة تحترم الاتفاقيات التي وقعتها.
ويفترض في الحالة الثانية رفض الأمر الواقع، والمطالبة بالمراجعة العميقة للاتفاق، بما يصون مصالح الطرفين، لكنه أمر شبه مستحيل، نظرا للتباين الكبير لاقتصاديات دول أوروبا قياسا بالجزائر، على حد تعبيره.
ودعا وزير التجارة السابق سلطات بلاده إلى التحلي بالشجاعة وبالروح الوطنية والذهاب إلى إلغاء هذا الاتفاق، مقابل استبداله بالقواعد التجارية العامة، كما هو قائم مع الدول الأخرى، وسحب الامتياز الجمركي الممنوح تحت ضغط الظروف الاستثنائية السابقة للجزائر.
الالتزام
من جهة أخرى، يعتقد وزير التجارة السابق مصطفى بن بادة أنه لا يسع الجزائر إلا الالتزام بالاتفاق للحفاظ على سمعتها السياسية ومصداقيتها كدولة تفي بتعهداتها، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
غير أنه طالب بمراجعة بنود الاتفاق، من خلال مفاوضات جديدة تضمن توازنا أكبر للمصالح بين الطرفين، خاصة أن الجانب الأوروبي أخل بعدة التزامات، منها الاستثمارات التي لم تصل، ودعم الصادرات خارج المحروقات وغيرها.
وأوضح بن بادة أن برنامج الوزارة المنتدبة للتجارة الخارجية المعروض مؤخرا على مجلس الوزراء يتضمن تقييم الاتفاقات الإقليمية، بما فيها مع الاتحاد الأوروبي.
وكشف أن فريق عمل مشترك بين عدة قطاعات سيبدأ أشغاله الأيام القليلة القادمة، لتحديد معالم التقييم والأهداف المتوخاة منه، بحسب معلومات يحوزها.
وتوقع أن يقاوم الأوروبيون مساعي الجزائر للمراجعة، لأنهم سيفقدون امتيازات هامة لو حصلت، ويمكن أن يستعملوا ضدها أوراق ضغط سياسية أو اقتصادية مثل ملف الغاز.
وختم الوزير السابق بالقول إن الحرص على المصالح المشتركة يُرشح التوصل إلى حل توافقي قد يرضي الطرفين.
- قبيل إعلان ترامب خطته.. السلطة الفلسطينية تطلب اجتماعا طارئا للجامعة العربية
- ليبيا.. حكومة الوفاق تعلن إسقاط طائرة إماراتية مسيرة تابعة لحفتر شرق مصراتة
- تغطية خاصة.. خطة ترامب للسلام.. بنودها وأطرافها
- الحجر الصحي وعزل المرضى في الجزر.. تاريخ طويل لا يخلو من التمييز والعنصرية
- للرد على خطة ترامب للسلام.. عباس يجتمع بقيادات حماس