وصفه مراقبون بأنه انتحار اقتصادي.. هل تتراجع الجزائر عن التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي؟

عبد الحكيم حذاقة-الجزائر

قبل 15 عاما، وفي ذروة الانتشاء بارتفاع أسعار النفط، وقّعت الجزائر على اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، ومن أبرز محاورها حرية تنقل البضائع.

وكان الهدف المعلن عام 2005 ترقية الصادرات خارج المحروقات نحو أوروبا وتشجيع الاستثمار الأوروبي في البلاد، ومساعدتها على القيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية، ناهيك عن نقل التكنولوجيات بهدف تحسين المنتوج الوطني.

ومن المقرر أن يفضي اتفاق التفكيك الجمركي بين الطرفين إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر أوائل سبتمبر/أيلول القادم، بعد تأجيله ثلاث سنوات عام 2017 بطلب من الجزائر، من أجل منح الفرصة للمؤسسات الوطنية للتأهيل والمنافسة.

وبلغة الأرقام، تشكل المجموعة الأوروبية أهم شريك تجاري مع الجزائر، حيث بلغت الصادرات نحوها، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، قرابة 17.2 مليار دولار، مقابل ورادات بحجم 17.7 مليارا، وفق ما كشفت عنه إدارة الجمارك.

غير أن دراسة للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، وهي هيئة عمومية، حول آثار الاتفاق منذ دخوله حيز التطبيق في سبتمبر/أيلول 2005 إلى 2015، كشفت عن تسجيل اختلالات كبيرة لصالح الطرف الأوروبي.

وأكدت أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات لم تتجاوز 14 مليار دولار، مقابل واردات في حدود 220 مليارا، خلال نفس الفترة المذكورة. وبذلك أعلنت الحكومة عام 2015 عن إطلاق تقييم معمق لبنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

اليوم وعلى بُعد سبعة أشهر فقط من دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ، ترتفع أصوات الخبراء بالتحذير من إقدام الجزائر على "الانتحار الاقتصادي" في ظل تراجع أسعار المحروقات وتهاوي احتياطي العملة الصعبة من مئتي مليار دولار إلى حدود سبعين مليارا إضافة إلى عدم جاهزية الصادرات الجزائرية.

وفي حوار سابق للجزيرة نت، تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بصفته مرشحا رئاسيا بمراجعة كل الاتفاقات التي لا تخدم المصالح الجزائرية.

ولذلك، فإن السؤال المطروح الآن بحسب مراقبين: ماذا في وسع الجزائر أن تفعل لأجل العدول عن الاتفاقية أو على الأقل التخفيف من شروطها؟ وكيف يتوقع أن يتعامل الأوروبيون مع مطالب الجزائر؟