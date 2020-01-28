ندوة لغرفة قطر تناقش التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمد الشياظمي-الدوحة

إذا كانت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تخلف سنويا آثارا اقتصادية كبيرة على الأمن واستقرار القطاع المالي للدول، فإن النظم التشريعية الفعالة غير قادرة وحدها على التصدي لأساليب التمويه التقليدية والمستحدثة، التي تتلون بها مثل هذه الجرائم بشكل مستمر.

كانت هذه أبرز الخلاصات التي انتهت إليها ندوة نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع مؤسسة "ريفينيتيف" العالمية اليوم الثلاثاء، بعنوان "التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، من أجل مناقشة أحدث تطورات الامتثال العالمي لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسلطت الندوة الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب لمكافحة الظاهرة بشكل فعال، وبحث أفضل الحلول للحد من المخاطر المرتبطة بها في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة.

كما تطرقت إلى دور التشريعات القانونية وتطبيقها الصارم لوضع حد لجرائم غسل الأموال، ووقف النزيف الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني والعالمي، وضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات محليا ومع باقي المنظمات المعنية بآليات التتبع وإنفاذ القانون.

ويعد العام الحالي مهما لقطر، حيث سيتم تقييم جهودها من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

الهاجري أكد أن قطر سنت تشريعات صارمة لمكافحة التمويلات غير المشروعة بجميع أشكالها (غرفة قطر)

وسائل تقليدية ومبتكرة

وغسل الأموال ظاهرة قديمة تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بوسائل غير شرعية مثل الفساد، وإضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال أو أصولها، لإظهارها كما لو كانت متحصلة من مصادر شرعية، واستخدامها للتداول في الدورة الاقتصادية، وإدراج نقلها وتحويلها عبر العالم.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لغرفة قطر خالد الهاجري إن الجهود الدولية للتصدي للآثار الناجمة عن غسل الأموال في تطور مستمر، وذلك رغم التحديات التي تصاحب تلون هذا النوع من الجرائم وتطوير أساليبه.

وأضاف -في تصريح للجزيرة نت- أن قطر سنت تشريعات صارمة لمكافحة التمويلات غير المشروعة بجميع أشكالها، انسجاما مع المعايير الدولية المحدثة والمعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية، تم إنشاؤها عام 1989، لضمان التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتخذ عمليات غسل الأموال أشكالا عدة، وتمزج بين طرق تقليدية واستخدام التكنولوجية الحديثة، وتهدف إلى تبييض الأموال المحصلة بأشكال غير مشروعة، خاصة من تجارة المخدرات والسلاح والاتجار في البشر، عبر الاستعانة بمؤسسات مالية لتوفير غطاء قانوني، وأيضا عبر التأجير العقاري والقروض، وشراء الأسهم والسندات.

تهديد اقتصادي

لا يزال غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشلان اقتصادات العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن الجرائم المتعلقة بغسل الأموال تكبد الاقتصاد العالمي خسائر لا تقل عن تريليوني دولار سنويا، بما يشكل بين 2 و5% من إجمالي الناتج العالمي، مع العلم أن نحو 1.2 تريليون دولار هي أموال متأتية من الجرائم المنظمة، ويتم غسلها بما يعادل 60% من إجمالي الأموال التي يتم غسلها سنويا.

وغالبا تتهم البنوك والمصارف حول العالم بعدم الصرامة في تطبيق التشريعات الدولية والمحلية التي توقف النزيف الاقتصادي الذي تسببه جرائم غسل الأموال، وتأثيرها على استقرار الأسواق وإضعاف التنافسية.

محمد داود أكد أن عدة مصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أغلقت حسابات بنكية لأفراد وشركات لم تراع الشفافية (غرفة قطر)

وفي هذا الصدد، قال مدير تطوير الأعمال وخبير الحوكمة والمخاطر والامتثال بمؤسسة "ريفينيتيف" العالمية محمد داود؛ إن كثيرا من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقدمت على إغلاق حسابات بنكية لأفراد وشركات رفضت إعطاء معلومات واضحة وتفاصيل حول عمليات تحويل الأموال لديها، وإنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية أغلق نحو مئتي ألف حساب بنكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، كما أن هناك أكثر من ثلاثمئة قائمة سوداء صادرة عن هيئات دولية مختلفة عن أفراد وجهات ومؤسسات متورطة في هذه الممارسات.

قطر في مؤشر بازل

واحتلت قطر المرتبة الأولى خليجيا والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2017، كما حدثت القوانين التنظيمية للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق مزيد من النجاعة والكفاءة.

ومؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال هو تصنيف سنوي مستقل يقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ويعتمد على مصادر موثقة للغاية، مثل تقارير التقييم المتبادل لفريق العمل المالي، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الفردية ومؤشرات الشفافية وسيادة القانون.

ويتألف المؤشر -الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا ويشمل 149 دولة- من عشر درجات، حيث يمثل الصفر الأقل خطرا والدرجة العاشرة الأكثر خطورة، ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة، منها الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.