منها غلاء الأسعار وحرب البحار وشح السلع.. أضرار جسيمة تنتظر البريطانيين بعد البريكست

الجزيرة نت-لندن

مع بداية العد التنازلي للخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير/كانون الثاني الحالي، بدأ الجميع يتطلع لانطلاق الفترة الانتقالية للتفاوض حول اتفاق تجاري بين الطرفين والتي تنتهي بنهاية العام الحالي، وهي الفترة الحاسمة التي سيتقرر فيها إن كان الطلاق النهائي بين لندن والتكتل الأوروبي سيكون باتفاق أو بدونه، والاحتمال الأخير ستكون له "آثار مشابهة لآثار الحرب العالمية الثانية" كما يتوقع ذلك المركزي البريطاني.

وبكثير من القلق يتابع البريطانيون كل الأخبار التي تفيد بصعوبة التوصل لاتفاق تجاري بين حكومة بلادهم والمفاوضين الأوروبيين بنهاية العام لما في ذلك من آثار حتمية على أسعار المواد الغذائية وقيمة (العملة المحلية) الجنيه الإسترليني، وفرص العمل، بالنظر لاعتماد السوق البريطانية بشكل كبير على المواد الفلاحية والغذائية القادمة من الاتحاد الأوروبي.

ميناء ليفربول أكبر موانئ البلاد استقبالا للبضائع (الجزيرة)

غول الغلاء

تبلغ قيمة الواردات البريطانية من المواد الغذائية الأوروبية 32 مليار دولار، أما صادراتها نحو السوق الأوروبية فتصل 15 مليارا بمعدل صفقة تجارية بقيمة 1500 دولار كل ثانية، مما يظهر حجم العلاقات بين الطرفين خصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية والفلاحية، وهي العلاقة المهددة بالانهيار خلال الأشهر القادمة حال الفشل في التوصل لاتفاق التجاري.

وتوفر السوق الأوروبية حوالي ثلث حاجيات السوق البريطانية الغذائية، ويستفيد قطاع تربية المواشي البريطاني من دعم قيمته ثلاثة مليارات دولار، بموجب سياسة الفلاحة المشتركة التي تمنح للدول الأعضاء بالاتحاد دعما لتطوير قطاعها الفلاحي، وبعد الانسحاب سيحرم الفلاحون البريطانيون من هذا الدعم المالي.

أما التأثير المباشر للانسحاب على جيب المواطن فهو التوقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق.

فمباشرة مع الخروج وفي حال عدم التوصل لاتفاق تجاري، ستكون المملكة المتحدة مجبرة على الخضوع لمعايير منظمة التجارة العالمية في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي، مما يعني فرض ضريبة 22% على واردتها من أوروبا والتي كانت سابقا معفاة من أي ضريبة، فضلا عن تأخر في دخول البضائع للبلاد بسبب نقاط التفتيش على الحدود.

ويرتبط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بثلاثة عوامل رئيسية أولها حجم الضرائب التي سيتم فرضها، والتغيير الذي ستعرفه قيمة صرف الجنيه، وإيقاع دخول وخروج المواد الفلاحية والزراعية على الحدود، والذي من المتوقع أن يعرف بعض التباطؤ خصوصا في المرحلة الأولى.

واللحوم من بين المواد التي من المتوقع أن تشهدا ارتفاعا كبيرا في أسعارها. ففي الوضع الحالي لا يتم أداء أي ضريبة عليها قبل دخولها للسوق. أما بعد الخروج فالضريبة المفروضة على واردات اللحوم بكل أنواعها تصل إلى 40%.

وفي دراسة للمرصد البريطاني للسياسات التجارية التابعة لجامعة ساسيكس، يتوقع أن نسبة الضريبة التي تصل إلى 40% قد ترفع أسعار اللحوم بنسبة 8% مقارنة بأسعارها الحالية.

وحسب الدراسة نفسها فإن أسعار الزيوت والمواد الذهنية سترتفع بنسبة 7.8%، أما المواد النباتية فثمنها قد يرتفع بنسبة 4%.

وتجد الحكومة نفسها بين نارين، فهي لا تقدر على فرض ضرائب منخفضة قد تصل إلى 0%، لأن هذا سيضر بالفلاحين الذين سيجدون أنفسهم أمام مواد قادمة من الخارج بأسعار منخفضة، مقابل أنهم حرموا من الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، ولهذا وجه الفلاحون تحذيرا للحكومة من الإقدام على خطوة مشابهة، وبالفعل فقد أعلنت الأخيرة أنها ستبحث عن صيغة توافقية لا تضر بمصالح الفلاحين ولا بمصلحة المستهلك.

توقعات ارتفاع الأسعار تأتي مصاحبة لدراسات أخرى تقول إن قيمة الإسترليني ستنخفض، وحسب تقرير لمعهد الدراسات الضريبية فإن الوضع -الذي سيلحق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري- سيكون مشابها للأزمة الاقتصادية عام 2008 حيت تراجعت قيمة الجنيه بنسبة 21% وارتفعت أسعار المواد الغذائية 8.7%.