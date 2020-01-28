5 طرق للمساعدة على توفير المال وتأمين تقاعد مبكر

في تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأميركية، قالت الكاتبة ألكسندرا تالت إن هناك عددا من القرارات اتخذها بعض أصحاب الشركات الخاصة بهم من أجل ضمان تقاعد مبكر، وأشارت إلى أنه رغم أن بعض الأفكار قد تبدو غريبة، فإن من المفيد معرفة ما يوصي به الخبراء.

1- كل شيء مدخر إلى أن تنفقه

يجب التوقف عن اعتبار المدخرات هي فقط ما زاد عن لائحة المصروفات، واعتماد نهج أن كل شيء مُدّخر إلى أن تنفقه.

بعبارة أخرى، يحدد معظم الناس ميزانيتهم ​​ثم يستخدمون ما زاد عن هذه الميزانية كمعدل ادخار أساسي، بينما الادخار هو أن تبدأ بمعدل 100%، وفي كل لحظة تنفق فيها أموالا تطرحها من المعدل الأول.

إن ذلك -كما قول الكاتبة- يساعدك على تحديد مجالات الحياة التي تحتاج إلى تغييرها بسهولة لتحقيق هدفك.

فعلى سبيل المثال، إذا كان هدفك يتمثّل في معدل ادخار بنسبة 50%، ولكن في اللحظة التي تدفع فيها أقساط سيارتك، تنخفض نقطة البداية من 100% إلى 60%، فاعلم أن السيارة تشكل عائقًا أمام هذا الهدف.

يجب التوقف عن اعتبار المدخرات هي فقط ما زاد عن لائحة المصروفات (غيتي)

2- تحدث عن عاداتك المالية

تطّرقت الكاتبة إلى أن واحدة من أفضل الطرق للتعلم تتلخّص في التعليم. واستنادا إلى مابل نونيز مؤسِّسة ومديرة مكتب الاستثمار "غيلرز أون ذي ماني"، يتعين عليك من أجل توضيح نقاط الضعف المالية الخاصة بك بشكل أفضل، شرح عاداتك المالية لشخص مقرّب منك.

وفي هذا الصدد، لن تفهم عادات الإنفاق والمدخرات بشكل أفضل فحسب، بل قد يقدم إليك الشخص المُستمع بعض النقد البناء. وبعبارة أخرى، تخلص من الرضا عن النفس، وابحث عن النقد لتحسين وضعك المالي.

3- عش بشكل مقتصد

بيّنت كريستي، التي تقاعدت في وقت مبكّر، أنها عندما بدأت حياتها المهنية بعد التخرج عام 2006، اشترت لنفسها سيارة مستعملة عالية الجودة، سددت ثمنها كاملا (أقل من خمسة آلاف دولار) من أجل الذهاب للعمل. واستغرقت جميع رحلاتها أكثر من 1.5 ساعة في الذهاب والعودة على حد سواء، من الاثنين إلى الجمعة.

ونوّهت كريستي إلى أنها لا تشعر بالخجل من كونها لا زالت تقود السيارة نفسها حتى يومنا هذا. كما أنها واثقة من أن هذا القرار الرئيسي سمح لها بتوفير واستثمار آلاف الدولارات على مر السنوات.

من الطرق التي تساعد على توفير المال للمستقبل التعهد بعدم شراء أي شيء ليس ضروريا (غيتي)

4- تبنّى الحد الأدنى

تطرّقت الكاتبة إلى ضرورة إدراك مقدار الأموال التي ستُهدر بالانتقال إلى شقة أكبر. لذلك، قد يكون البدء في التبرع والتخلّص من الأشياء غير المرغوب فيها فكرة سديدة، مع التعهد بعدم شراء أي شيء لم يكن ضرورة، وهو من شأنه أن يسهم في ادخار الكثير من المال من أجل الإيجار.

5- الادخار التلقائي

أفادت الكاتبة بأن أحد القادة الماليين قرر إعداد كشوف جديدة للرواتب في العمل -وذلك عندما كان مديونا ويكافح من أجل ادخار بعض المال- حتى يذهب جزء من راتبه هو مباشرة إلى الادخار، وبالتالي لن يشعر أبدا بأنه حصل على هذه الأموال لينفقها. سام بدأ بمبلغ خمسين دولارًا من الراتب، لكن يمكنك البدء بأي مبلغ تريده، حسب الكاتبة.

وفي حال كنت تحقق أرباحا في بداية العام، تحدّ نفسك للعيش على ما حققته العام الماضي، وادخر أكبر قدر ممكن من أموالك الجديدة.