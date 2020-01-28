4 اتجاهات نفطية واعدة في عام 2020

أصبحت أسهم شركات الطاقة حلم المالكين منذ مطلع العام، نظرا لأن قطاع الطاقة حقق أسوأ عائدات من بين جميع القطاعات الأميركية. وكلما تمعّنا في الأمر، رأينا أن الوضع يزداد سوءا، مما يجعل العثور على قيمة حقيقية في خضم هذه الفوضى أمرا مستحيلا.

في تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي، قال الكاتب جيمس برجيس إن أسهم شركة "أس بي دي آر أس أند بي أويل أند غاز إكسبلوريشن إي تي أف"، المعروفة باسم "إكس أو بي" تراجعت بنسبة 30% خلال العام الماضي، وقدمت أداء سيئا للغاية في السوق الأوسع بسبب الصدمات التي تلقاها العرض والطلب، تزامنا مع تباطؤ الاقتصادات.

وأضاف الكاتب أن هذا الأمر ليس بالمفاجئ، بالنظر إلى أن مخزونات النفط والغاز ذات رؤوس الأموال الضئيلة تمتلك تأثيرا أعلى من المخزونات ذات رؤوس أموال كبيرة.

وفي الواقع، تستثمر شركة "إكس أو بي" في الكثير من شركات النفط والغاز ذات رؤوس أموال ضئيلة أو متوسطة في مجال الاستكشاف، التي تتراجع قيمتها بشكل كبير بسبب المخاوف بشأن السيولة وسداد الديون، ولكنها أيضا تعود سريعا بسبب صدمات الإمداد مثل هجمات الطائرات المسيرة على أرامكو السعودية.

وتتمتع مخزونات الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة بتأثير أقوى عند اكتشاف النفط مقارنة بالشركات ذات رؤوس أموال كبيرة، فعلى سبيل المثال، انخفضت أسهم شركة إكسون موبيل بنسبة تزيد عن 20% منذ أن أعلنت 14 اكتشافا جديدا قبالة ساحل غويانا في عام 2015.

ويعزى ذلك إلى أنه لدى شركات مثل إكسون العديد من الأهداف في آن واحد، ولأن أسعار أسهمها تعتمد على العديد من المتغيرات، أما المستكشفون المبتدئون فيميلون إلى التركيز على هدف وحيد.

والشركات العملاقة المملوكة للدولة وشركات الطاقة العملاقة الأخرى تميل إلى الحصول على أكثر من نصيبها العادل من الاكتشافات، لكن هذا لا يعني أن الشركات الصغرى لا تمتلك هذه الفرصة، بل أظهرت قدرتها على تحقيق أكبر الاكتشافات.