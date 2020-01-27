بينها بريطانيا.. لهذه الأسباب تعزز الدول الكبرى استثماراتها بأفريقيا

عبد الحافظ الصاوي

تمهد بريطانيا لنفسها كقوة لها اعتبارها على الخريطة الدولية، بعد حسم أمرها في الخروج من الاتحاد الأوروبي، فكانت أفريقيا أول مراسم هذا التموضع الجديد، حيث عقدت قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية في 20 يناير/كانون الثاني 2020، بالعاصمة لندن، وبحضور ممثلين لنحو خمسين دولة أفريقية.

ومنذ مطلع الألفية الثالثة، وقمم الشراكة الاقتصادية تتواصل بين أفريقيا والدول الكبرى والصاعدة، مع أميركا والصين والاتحاد الأوروبي وتركيا، وكانت هناك قمة عربية أفريقية، ولكنها لم تحظ بما ظفرت بها الفاعليات مع الكيانات الأخرى.

وكان مقررا أن تُعقد القمة العربية الأفريقية الخامسة بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلا أن السعودية رأت تأجيلها، لتعقد في الربع الأول من 2020.

وتأتي أهمية تركيز بريطانيا وغيرها من الدول الكبرى والصاعدة لعلاقات اقتصادية وتجارية جيدة مع أفريقيا لعدة أسباب، أهمها أن الأخيرة ما زالت قارة بكرا، ومصدرا مهما للمواد الأولية، فضلا عن أن العديد من البلدان الأفريقية نجحت مؤخرا في الخروج من النزاعات العسكرية واتجهت لبناء تجارب ديمقراطية تساعد على الاستقرار الاقتصادي، لذلك تشهد أفريقيا أعلى معدلات النمو على مستوى العالم خلال الفترة الماضية.

ولا ينبغي أن ننسى أن معظم الدول الأفريقية كانت مستعمرات بريطانية حتى منتصف القرن العشرين، وبلا شك فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يجعلها تعيد النظر في خريطة علاقاتها الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم.

وتعد أفريقيا بالنسبة لبريطانيا سوقا يستحق الاهتمام والتركيز، خاصة وأن هذه القارة تفتقد لوجود كيان واحد يمثلها في تعاملاتها الاقتصادية مع الآخر.

وعلى الرغم من وجود الاتحاد الأفريقي ككيان يضم غالبية دول القارة لكن في النهاية تتعامل كل دولة بمفردها في علاقاتها الخارجية على الصعيد الاقتصادي، وهو ما يعطي بريطانيا ميزة أفضل، ويمثل نقطة قوة بالنسبة لها أمام كل الدول الأفريقية.

تقرير الأونكتاد عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2018 يبين أن بريطانيا تستحوذ على استثمارات أجنبية تصل إلى 58.6 مليار دولار، في حين تستحوذ جميع دول أفريقيا على 46 مليارا، وهو ما يعني البون الشاسع بين بريطانيا وأي من الدول الأفريقية على حدة.

وتذهب بعض التقديرات إلى أن التبادل التجاري لبريطانيا مع دول أفريقيا بلغ نحو 33 مليار دولار عام 2018، وأن هناك نحو ألفي شركة بريطانية تعمل في الأسواق الأفريقية، وكذلك تبلغ استثماراتها المباشرة في القارة نحو عشرين مليارا. كما تعد الشركة البريطانية للنفط (BP) من أكبر الشركات من حيث الوجود بالأسواق الأفريقية.