الدوحة ترفض إعادة التفاوض على أسعار عقود الغاز مع نيودلهي

قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي إن بلاده لا ترغب في إعادة التفاوض على أسعار عقود الغاز المسال مع الهند.

يأتي تصريح الوزير القطري ردا على نظيره الهندي دارمندرا برادان الذي طالب بإعادة التفاوض على أسعار عقود الغاز، وأن لا ترتبط بأسعار النفط.

وكانت نيودلهي تمكنت من خفض أسعار الغاز المسال القطري بنحو 50% بعد أن أعادت التفاوض عليه مع الدوحة.

كما وافقت الهند حينها على شراء مليون طن إضافية من الغاز المسال سنويا.

وعقد الكعبي في نيودلهي اجتماعا مع نظيره الهندي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين قطر والهند في قطاع الطاقة، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.

واختتم الكعبي زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي والتي استمرت يوما واحدا، بعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الهندية، والتي تناولت تعزيز العلاقات والتعاون في قطاع الطاقة.