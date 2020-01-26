مصر.. 28 مليار جنيه مخصصات عاجلة لاحتياجات سلعية وخدمية

قالت وزارة المالية في بيان إن مصر وافقت على مبلغ يفوق 28 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.75 جنيها) عاجلة لتلبية احتياجات سلعية وخدمية تغطي ستة أشهر.

وجاء في البيان "تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من العام المالي 2019-2020 بقيمة 28.17 مليارا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج".

وأفاد البيان أن ذلك جاء "في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي".

وأكد وزير المالية محمد معيط في البيان حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وذكر الوزير أن المخصصات تضمنت:

- نحو 25 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز.

- ضمانات بمبلغ 970.2 مليون دولار لشراء 4185 طن قمح مستورد.

- نحو 263 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعما لاشتراكات الطلاب والخطوط غير الاقتصادية.

- 265 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق دعما لاشتراكات الطلاب.

- 493 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه.

- 366.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي دعما لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي.

- أكثر من مليار جنيه للهيئة الوطنية للإعلام.

- 15.5 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة.

- 786 مليون جنيه مساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.