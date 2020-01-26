توجس من دعم المانحين.. حكومة السودان في معركة الاقتصاد بلا أصدقاء

تعهدت الحكومة الانتقالية في السودان الثلاثاء الماضي باختفاء طوابير الخبز، وهو تعهد اقتصادي يضع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في اختبار سياسي بالغ الحرج.

ووجد معارضو حكومة الثورة في تعهد وزير التجارة والصناعة مدني عباس باختفاء أزمة الخبز بعد ثلاثة أسابيع، فرصة للمقارنة مع وعود أطلقها سلفه في النظام البائد حاتم السر الذي أكد إبان الاحتجاجات أنه لن يكون هناك صف إلا للصلاة.

لكن حاتم السر وحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير ذهبت جراء احتجاجات أشعلت فتيلها أزمة الخبز وطوابير الوقود والنقود والمواصلات، وهي ذات الأزمات التي تكابد حكومة حمدوك للخروج منها سالمة.

وترى الصحفية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية سمية سيد أن تعهدات اختفاء طوابير الخبز خلال ثلاثة أسابيع تظل صعبة بالنظر إلى مخزون القمح الإستراتيجي الضعيف.

مخزون القمح

وتقول سمية في حديث للجزيرة نت إن المتوفر من القمح حاليا لا يتجاوز 50 ألف طن، وهو بالكاد يكفي لثلاثة أيام في ظل توقف غالب مطاحن القمح.

لكنها ترى أن الإيفاء بوعود الحكومة الخاصة بانتهاء شح الخبز ممكن في حال رفع الدعم الحكومي عن الدقيق كعملية جراحية لا بد منها، مع دعم الشرائح الضعيفة عبر تخصيص مخابز للخبز المدعوم مثلا.

وتشير الصحفية إلى أن آلاف الأجانب يتمتعون بالدقيق المدعوم، كما أن أطنانا منه يتم تهريبها إلى دول الجوار عبر حدود مفتوحة يصعب السيطرة عليها أمنيا.

وبحسب سمية، فإن وزير التجارة والصناعة أمامه حل لتنفيذ وعوده وهو تحرير سعر الدقيق، لكن الحكومة تتعرض لضغوط قوى الائتلاف الحاكم الذي يرفض رفع الدعم الحكومي عن الوقود والقمح خوفا من التبعات السياسية.

وتضيف أن الحكومة تواجه أيضا ضغطا جراء الخلافات بين المطاحن ووزارة المالية، إذ تطالب الأولى بربح يصل إلى 50 جنيها (1.1 دولار بالسعر الرسمي) في الكيس الواحد للقمح.