قبل التوقيع على أي اتفاقية لشراكة عمل.. عليك تجنب هذه الأخطاء الشائعة

جعل الأمور واضحة ومسجلة كتابيا سيساعد في تجنب العديد من الصراعات بين الشركاء (بيكسابي)

عدم استشارة متخصص

أضافت الكاتبة أن هناك خطأ شائعا جدا بين رواد الأعمال يتمثل في توقيع اتفاق شراكة عام، ويكون أحيانا في شكل نماذج من الإنترنت، والتي لا تلبي احتياجات كل شريك.

في هذه الحالة، سيكون من الأفضل طلب المشورة من محام مختص، ليكون قادرا على حماية مصالح الشريك على أكمل وجه وسيشرح له بوضوح ما يجب أن يلتزم به.

وتحذر روزا سيرا المستشارة القانونية في شركة مارينا دي إمبريساس من أن هناك رجال أعمال لا يفهمون أبدا ما هم بصدد التوقيع عليه، وفي بعض الحالات، يمكن أن يجدوا أنفسهم في مواقف ضارة.

تجاهل النظام الداخلي

بمجرد إعداد الاتفاق، من الضروري نقل التغييرات المهمة إلى النظام الداخلي للشركة، لأنه خلافا لذلك يمكن أن تنشأ تعارضات في المستقبل. وحسب مدير شركة فاميلي بزنس للحلول، ريكارد أغوستي، فإنه إذا كان هناك مشاكل، يجب احترام ما ينص عليه النظام الداخلي، لأن الاتفاق بين الشركاء هو التزام بين الأطراف المعنية وليس الأطراف الثالثة، على غرار البنوك أو المستثمرين في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح معظم القوانين الداخلية الموحدة بالنقل الحر للأسهم، لذلك، إذا وقع تنظيم هذا الجانب في اتفاق الشراكة، وليس في النظام الداخلي، يمكن أن تنشأ بعض المشاكل.

عدم تنسيق عملية الخروج من الشراكة

قد يكون هذا الجانب الأكثر دقة في اتفاق الشراكة وسبب فشل العديد من الشركات الناشئة.

وأكد مؤسس شركة إيكومياندا كابيتال، كارلوس بلانكو أنه من الضروري تحديد قواعد لاستمرارية الشركاء في الشركة وما يحدث لأسهمهم عندما يقررون الخروج من الشراكة.

من الضروري توضيح المسؤوليات التي سيتحملها كل شريك والطريقة التي ستتخذ فيها القرارات (غيتي)