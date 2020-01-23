صنع الله يحذر: إنتاج ليبيا من النفط سينخفض لأدنى مستوى له

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله إن إنتاج ليبيا من النفط سيتراجع خلال أيام إلى أدنى مستوى له منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، وذلك بعد إغلاق موانئ التصدير الذي أدى إلى وقف الإنتاج وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من البلاد.

وأكد صنع الله لصحيفة فايننشال تايمز أن الإنتاج انخفض من 1.3 مليون برميل يوميا إلى أربعمئة ألف، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 72 ألف برميل خلال أيام. وشدّد على أن إغلاق النفط عمل إجرامي غير قانوني يجب أن ينتهي على الفور، لأنه سيتسبب في تآكل الاحتياطات النقدية للبلاد، داعيا إلى إنهائه بسرعة.