صنع الله يحذر: إنتاج ليبيا من النفط سينخفض لأدنى مستوى له
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله إن إنتاج ليبيا من النفط سيتراجع خلال أيام إلى أدنى مستوى له منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، وذلك بعد إغلاق موانئ التصدير الذي أدى إلى وقف الإنتاج وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من البلاد.
وأكد صنع الله لصحيفة فايننشال تايمز أن الإنتاج انخفض من 1.3 مليون برميل يوميا إلى أربعمئة ألف، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 72 ألف برميل خلال أيام. وشدّد على أن إغلاق النفط عمل إجرامي غير قانوني يجب أن ينتهي على الفور، لأنه سيتسبب في تآكل الاحتياطات النقدية للبلاد، داعيا إلى إنهائه بسرعة.
وحذر صنع الله من أن الأزمة قد تتسبب في تراجع الاحتياطات النقدية للبلاد وتفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا، حيث سيدفع الوضع مزيدا من الناس إلى المجازفة وخوض غمار رحلة غير آمنة عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من ليبيا.
والأحد الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حقلي الشرارة والفيل الكبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق، بعدما أغلقت قوات موالية للواء خليفة حفتر الأنبوب الرابط بينهما وبين ميناء الزاوية في الغرب.
وقال متحدث باسم المؤسسة وقتها إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام، وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا.
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