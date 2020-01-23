شريان حياة لجنوب الأردن.. مصفاة بترول كويتية بـ6.8 مليارات دولار

أيمن فضيلات–عمّان

لطالما انتظرت محافظة معان الصحراوية (250 كيلومترا جنوبي الأردن) استثمارات ضخمة تنقذ ساكنيها من حالة الفقر التي يعيشونها، وتوفر فرص عمل لأبنائها المتعطلين.

حتى جاء الإعلان الكويتي عن إقامة مشروعي مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات برأس مال 6.8 مليارات دولار؛ موزعة بين 3.8 مليارات دولار لمصفاة للبترول، وثلاثة مليارات لمجمع البتروكيماويات.

ويرى خبراء أن هذا المشروع سيوفر عشرات آلاف فرص العمل، سواء مباشرة دائمة في المشروع نفسه للعمالة الأردنية التي سيتم تدريبها وتأهيلها، أو غير مباشرة مؤقتة لعدة سنوات، من خلال مقاولات بناء المصفاة ومجمع البتروكيماويات.

ويتوقع المستثمرون القائمون على المشروع بدء التشغيل الرسمي للمصفاة وإنتاجها في منتصف عام 2024 القادم، مع إمكانية بدء الإنتاج التجريبي خلال ثلاثة أعوام.

الأردن من مستورد لمصدر

وقال المستثمر الكويتي الشيخ مشعل الجراح الصباح، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في عمان؛ "سنحول الأردن من مستورد للنفط إلى مصدر بعد ثلاثة أعوام من الآن"، مؤكدا تحويل مدينة معان الأردنية لمثل مدينة الأحمدي النفطية في الكويت.

وتابع الصباح أن فكرة المشروع بدأت عام 2018، وتتوزع على مشروعين: مصفاة للبترول بطاقة تكريرية مقدارها 150 ألف برميل يوميا، وبرأس مال قدره 3.6 مليارات دولار، ومجمع بتروكيماويات برأس مال ثلاثة مليارات دولار، والتمويل للمشروع متوفر حاليا وجاهز للتنفيذ.