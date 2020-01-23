تريد سداد ديونك بسرعة؟.. إليك هذه الإستراتيجيات الذكية

إذا كنت تحاول سداد قروض الدراسة أو موازنات رصيد بطاقة الائتمان أو القروض الشخصية، فإن الديون لا تجعلك فقط تشعر بصعوبة المضي قدما في حياتك، وإنما تعيق تقدمك أيضا.

وفي تقرير نشره موقع "ماي لايف آي غيس"، قدمت الكاتبة أماندا كاي إستراتيجيات ذكية من شأنها أن تساعدك على تحرير نفسك بسرعة من الأعباء المالية التي تثقل كاهلك.

الحد من النفقات

خفض النفقات من أفضل الإستراتيجيات للتخلص من الديون لأن نتائجها فورية وملحوظة، فإذا أمكنك الحد من نفقاتك فستتمكن من استعمال كل دولار توفره لسداد دينك.

ولكن يتعين عليك احتساب نفقاتك الشهرية بشكل مفصل حتى تتمكن من معرفة ما يمكنك التقشف فيه.

كما ينبغي تفقد مشترياتك وفواتيرك وبقية النفقات الأخرى من الشهر الماضي لمعرفة فيما تصرف كل دولار. وفور تحديدك ميزانية مفصلة، ابدأ في الحد من النفقات.

وفيما يلي أمور يمكن التقليل من إنفاق المال عليها شهريا:

- البقالة وتناول الطعام في الخارج: جرب التخطيط للوجبات كي تقلل من هدر الطعام وتحد من إنفاق المال على وجبات المطاعم.

- الترفيه: ألغِ اشتراكك في خدمة البث الحي واشترك بدلا من ذلك في خدمة بث فيديو يكون سعرها في المتناول.

- التنقل: حاول المشي أو ركوب الدراجة الهوائية، أو استقل وسائل النقل العمومية بدلا من قيادة السيارة.

- فواتير الخدمات: استخدم الإضاءة الموفرة للطاقة، ومنظم حرارة قابلا للبرمجة للحد من نفقات الطاقة. كما يمكنك البحث عن خدمات تأمين أفضل وخدمات شبكة اتصالات أرخص.

- اصنعها بنفسك: تعلم المهام الأساسية مثل قص الشعر وخياطة الملابس والقيام بالإصلاحات المنزلية البسيطة، لتوفير النفقات الإضافية.

يتعين عليك احتساب نفقاتك الشهرية بشكل مفصل حتى تتمكن من معرفة ما يمكنك التقشف فيه (غيتي )





الانهيار الثلجي وكرة الثلج

تعد طريقتا الانهيار الثلجي وكرة الثلج من أكثر الإستراتيجيات شعبية لتسديد الديون، وكلتاهما فعالة، ولك أن تختار الطريقة التي تريد.

وقبل أن تقرر، أعد قائمة بكل الديون المتبقية في ذمتك، وإجمالي رصيدك وقيمة دفعاتك الشهرية للسداد، ثم اعتمد إحدى الطريقتين:

- طريقة كرة الثلج: سدد أصغر دين لديك أولا، وبمجرد التخلص منه استخدم الدفعة الشهرية التي كانت مخصصة له في سداد الدين التالي.

- طريقة الانهيار الثلجي: سدد أولا الدين الذي لديه أكبر عمولة، وبمجرد التخلص منه وظّف الدفعة الشهرية التي كانت مخصصة له في سداد الدين التالي.

ومن خلال التخلص من ديونك واحدا تلو الآخر، ستبدأ هذه الديون بالاختفاء بسرعة بما أنك تستطيع الحفاظ على نفس الدفعة الشهرية المخصصة لسدادها.

تحويل رصيد بطاقة الائتمان

إذا كانت أسعار العمولات المرتفعة تعيق عملية إعادة سداد الدين، خذ بعين الاعتبار مسألة تحويل رصيدك إلى بطاقة جديدة، وذلك بهدف ضمان الحصول على أقل عمولة.

واحرص على البحث عن أفضل عروض تحويل الرصيد من شركات بطاقة الائتمان، وتجنب استعمال بطاقة جديدة للمشتريات، وركز على سداد ديونك في أسرع ما يمكن.