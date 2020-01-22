مع انتهاء المهلة.. كيف يتأثر اقتصاد إيران بعدم تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال؟

لم تبق سوى أيام قليلة على انتهاء مهلة مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن تنفيذ إيران الاتفاقات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى نهاية يناير/كانون الثاني، ولم تُبد طهران أي تحرك جاد للحيلولة دون إعادتها إلى القائمة السوداء.

وبعدما أحال البرلمان لائحة الحكومة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، قال أبو الفضل موسوي النائب عضو لجنة الأمل إنه بعد موافقة البرلمان والحكومة على قانوني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باتت الكرة في ملعب المجمع لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.

في المقابل، أكد أحمد توكلي العضو البارز بمجمع تشخيص مصلحة النظام أن التشريع لم يحظ بموافقة ثلثي أعضاء المجمع، مما يعني أنه لن يصادق عليه.

توكلي: التشريع لم يحظ بموافقة ثلثي أعضاء المجمع مما يعني أنه لن يصادق عليه (الصحافة الإيرانية)

شفافية مالية

في السياق، برر مصطفى مير سليم المرشح الرئاسي الخاسر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام عدم المصادقة على قانوني "فاتف" بالقول إن القانونين يعتبران من أبرز أدوات الشفافية المالية فيما يخص الالتفاف على العقوبات، ولذلك فإن الجانب السلبي للمصادقة عليهما تحت العقوبات أكثر من الإيجابيات المتوقعة.

وبينما يستدل به معارضو "فاتف" حول عدم جدوى الانضمام إلى القوانين الدولية بسبب العقوبات الأميركية، قالت لعيا جنيدي مساعدة الرئاسة إن المصادقة على القانونيين ستحول دون تدهور الأوضاع الراهنة، بالرغم من أن البلاد لن تجني عوائدهما بالكامل بسبب العقوبات.

وردا على المطالبين بتقديم ضمانات لتحسين الأوضاع بعد تنفيذ الاتفاقات الدولية المالية، تمنت جنيدي على هذه الفئة لو تقدم ضمانات بدورها لعدم تدهور الأوضاع أكثر مما هي عليه، في حال عدم تنفيذها.

سليم: الجانب السلبي للمصادقة على قانوني فاتف أكثر من الإيجابيات (الصحافة الإيرانية)

دعم الحلفاء

ويذهب فريق إلى أن إقرار تشريع للانضمام إلى "فاتف" سيعرقل دعم طهران لحلفائها بالمنطقة، فعقب مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في هجوم أميركي قرب مطار بغداد، طالب مكتب التعبئة الطلابية في الجامعات بعدم الموافقة على القانون لعدم عرقلة الثأر لمقتله.

وجاء في البيان أن قانوني مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يصنفان حركات المقاومة مثل حزب الله "إرهابية".

ويعتبران مساعدة الحركات التحررية مصداقا للتهريب وغسل الأموال، مما يؤكد ضرورة عدم الانضمام إليهما لقطع الطريق على نفوذ الأعداء والحيلولة دون التفريط بدماء الشهداء، على حد تعبيره.

من جانبه، اعتبر محمد قوام المندوب السابق بصندوق النقد الدولي انضمام إيران إلى "فاتف" يجعل عمل المصارف الإيرانية رهينة مواد القانون المدونة وفق الرؤية الأميركية والأوروبية والتي تدل على ازدواجية المعايير المعتمدة لديها، إذ تعتبر "جماعة خلق الإرهابية" حركة معارضة في حين تصنف الحرس الثوري حركة إرهابية، على حد قوله.

جنيدي: المصادقة على القانونيين تحول دون تدهور الأوضاع الراهنة (الصحافة الإيرانية)

تداعيات اقتصادية

في المقابل، حذر متابعون للشأن الاقتصادي الإيراني من تداعيات عدم المصادقة على قانوني "فاتف" والتي قد تظهر في ارتفاع أسعار البضائع ونفادها في الأسواق جراء فقدان العملة الوطنية قيمتها، والقيود التي ستفرض على رجال الأعمال ونقل الأموال للخارج، فضلا عن تجميد الأموال الإيرانية في المصارف الأجنبية.

من ناحيته، قال الباحث والمحامي محمد رضا باسبان إن إعادة فرض تدابير مضادة على إيران ستكون العنوان الأبرز لتداعيات عدم الانضمام لقانون مكافحة تمويل الإرهاب، موضحا أن التدابير المضادة ستنعكس على الاقتصاد الوطني بتضييق الخناق عليه وانعدام فرصة التعاون مع الدول الأجنبية لا سيما الحليفة منها.

وحذر من تصفير الاستثمار الخارجي علاوة على إيقاف نشاطات الشركات الوطنية بالخارج جراء عدم مسايرة الاتفاقات الدولية، موضحا أنه عندما تمتنع جميع المؤسسات المالية العالمية عن التعامل مع شبكة المصارف الإيرانية حينها ستثقل تكاليف سمسرة نقل الأموال من وإلى البلاد كاهل المواطن.

وفي السياق، رأى مهرداد لاهوتي عضو لجنة الميزانية بالبرلمان أن التداعيات السياسية المترتبة على عدم تنفيذ اتفاقات باليرمو ومكافحة الإرهاب لا تقل عن نظيراتها الاقتصادية.

وأشار البرلماني إلى أن عدد أعضاء مجموعة العمل المالي يفوق الدول الأعضاء الأمميين مؤكدا أن عدم تدارك الأمر قد يعرض الاقتصاد الوطني إلى مشكلات جمة في المستقبل، وحث الجهات المعنية على العمل من أجل تغليب المصلحة الوطنية على القضايا الأخرى.

واستغرب عدم المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب، في وقت تعتبر إيران من أكبر ضحايا هذه الظاهرة، وشدد على أن تنفيذ الاتفاقات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

وامتدت تداعيات "فاتف" إلى ملاعب كرة القدم حيث خسر "استقلال طهران" في ديسمبر/كانون الأول الماضي مدربه الإيطالي أندريا ستراماتشيوني بسبب صعوبات في الحصول على مستحقاته المالية ونقلها إلى روما.

وبعد نحو ستة أعوام قضتها تحت طائلة القائمة السوداء، خرجت إيران عقب التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 من القائمة فترة عام تم تمديدها عدة مرات، وأصبح خروجها النهائي رهنا بالقبول بجميع القوانين والقرارات السائدة بمجموعة العمل الدولية.