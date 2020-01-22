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بورصة إسطنبول تسجل رقما قياسيا جديدا

المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول صعد بدعم من قطاع المصارف (رويترز)
المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول صعد بدعم من قطاع المصارف (رويترز)

حقق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول BIST 100 رقما قياسيا جديدا في تاريخه، خلال افتتاح التعاملات اليوم الأربعاء، ليواصل الصعود التاريخي للجلسة الثانية على التوالي.

وسجل المؤشر في التعاملات الصباحية زيادة بنسبة 0.53% مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 124.215.90 نقطة، وهي أعلى مستوى في تاريخها.

وحقق مؤشر قطاع المصارف ارتفاعًا بنسبة 0.94%، ومؤشر الشركات القابضة بنسبة 0.76%.

وفي تعاملات أمس، حقق المؤشر الرئيسي رقما قياسيا أيضا، وبلغ إجمالي حجم المعاملات أمس 12.8 مليار ليرة (نحو 2.2 مليار دولار).

وحقق قطاع السياحة أمس أكبر المكاسب بنسبة 5.13%، في حين حقق قطاع النقل أدنى معدل بنسبة 0.63%.

وقال وزير السياحة محمد نوري أرصوي قبل أيام إن بلاده تسعى لزيادة إيراداتها من السياحة لما يفوق أربعين مليار دولار العام الحالي، مقابل 34 مليارا العام الماضي. وتستهدف تركيا جذب 58 مليون زائر هذا العام مقابل 51 مليونا قبل عام.

كما خفضت البنك المركزي قبل أيام سعر الفائدة من 12% إلى 11.25%، في إجراء هو الخامس منذ يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد استمرار التعافي المعتدل بالنشاط الاقتصادي.

المصدر : وكالات
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