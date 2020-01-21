تريد الادخار؟ إليك 20 حيلة لتوفير المال بسهولة

تعد السيطرة على النفقات وعدم الاندفاع عند عملية الشراء من العوامل الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتجنب الوقوع في مشاكل مادية مستقبلا.

وقال الكاتب خوان أرماندو كوربين، في تقرير بمجلة "بسيكلوخيا إي منتي" الإسبانية، إنه إذا كنت ترغب في أن يكون لديك احتياطي من المدخرات لكنك لم تتمكن من تحقيق ذلك، فهناك بعض الحيل التي يمكنك اعتمادها لتوفير المال، فضلا عن نصائح أخرى.

احذر من مكان حفظك المال

بعض الأشخاص قد يتعاملون مع بنك معين منذ سنوات عديدة، ويشعرون بالارتياح في إجراء معاملاتهم معه، لكن يجب الحذر من أن العديد من البنوك تتقاضى عمولات وفوائد مرتفعة لقاء خدماتها، وقد تكون مبالغا فيها ومضرة بمصالح العميل في أحيان عديدة.

في هذه الحالة، يتعين عليك أن تبحث وتتحقق من سياسات البنوك الأخرى لمعرفة إذا كانت هناك خيارات أفضل لتوفير المال.

اجعل توفير المال ضمن أهدافك

تكمن الخطوة الأولى لتوفير المال في اقتراح المسألة على أنفسنا وجعلها هدفا. وفي كثير من الأحيان قد نقترح بعض الأهداف التي نعجز لاحقا عن تحقيقها، لذلك يجب في البداية أن نحسن تحديد أهدافنا.

الخطة الأساسية لتوفير المال هي وضعها ضمن أهدافك ( غيتي)

حفظ مبلغ ثابت كل شهر

بمجرد أن تقرر أنك ترغب في توفير المال، فإنك تحتاج إلى الانتقال من المرحلة النظرية إلى التطبيق، أي يجب أن تبدأ على الفور في الادخار.

تستطيع توفير المال إذا احتفظت بقليل من المال كل شهر، حتى لو كان مبلغا بسيطا، خاصة إذا قمت بجدولة نفقاتك على أساس أسبوعي.

لا تستخدم بطاقة الائتمان

أشار الكاتب إلى أن بطاقة الائتمان قد تكون مفيدة عندما يتعلق الأمر بالشراء، ولكنها يمكن أن تولد لدينا تصورا غير واقعي للأموال التي في رصيدنا والتي ننفقها. لذلك، من الأفضل أن تغادر المنزل ومعك المال الذي تحتاجه فحسب بدل تحمل نفقات باهظة مع بطاقة الائتمان.

ومن الجيد دائما أن تحسب ما تنفقه شهريا، وتضع ما ستنفقه خلال الشهر في ظرف خاص.

فكر في ما تنفقه

نصح الكاتب باقتناء الأغراض الضرورية التي تحتاجها فحسب، مثل شراء حذاء لارتدائه وليس لأنه أعجبك.

وتتمثل الإستراتيجية الجيدة لتجنب شراء الأغراض غير الضرورية في الانتظار لاتخاذ قرار، أي التفكير مليا قبل شراء أي غرض، قم بتحليل إيجابيات وسلبيات عملية الشراء الخاصة بك، ولا تقع في فخ جمال عبوات المنتجات.

فكر على المدى الطويل

قد يتردد البعض في الادخار إذا كان تفكيرهم يقتصر على المدى القصير، لكن سيكون الأمر أسهل بكثير إذا كنت تفكر على المدى الطويل، وتريد عدم مواجهة مشاكل مادية عندما تتقدم في العمر.

التفكير على المدى الطويل من عمرك سيسهل عليك عملية ادخار المال (غيتي)

استخدام بطاقة العملاء

تقدم العديد من المؤسسات خصومات صغيرة وهدايا لعملائها، من الجيد دائما الحصول على مثل هذه البطاقات، خاصة إذا كنت ترتاد هذا المكان كثيرا لشراء حاجاتك، لكن كن حذرا؛ فيمكن أن تقودك هذه البطاقة إلى شراء أمور لا تحتاج إليها.

استمتع أثناء الادخار

الادخار ليس شيئا ممتعا، لكنه ضروري، وتتوفر بعض التطبيقات التي من شأنها أن تجعلك مستمتعا أثناء الادخار -مثل تطبيق "سايف آب" أو "سمارتي بيغ"- التي تجعل هذه العملية تحديا مثيرا للغاية.

العلكة والموسيقى

نظرا لأن العديد من الأماكن تستخدم الموسيقى أو الروائح لجذب حواسنا، يمكنك مضغ العلكة ووضع سماعات الرأس عندما تذهب للتسوق، مما سيساعدك على الاستهلاك بشكل أقل اندفاعا.

فكر كيف كسبت هذا المال

يعد كسب المال أمرا يستحق الكثير من التعب والسعي، لذلك في المرة القادمة التي تذهب فيها للتسوق فكر في أوقات التعب التي مررت بها، والساعات التي قضيتها لكسب هذه الأموال التي ستنفقها بين عشية وضحاها.

الاستفادة من علم النفس

يعد علم النفس العلم الذي يوفر المعرفة حول العديد من القضايا التي تؤثر على يومنا، ولهذا من الجيد دائما معرفة المزيد عن هذه المواضيع وقراءة مقالات عن الحيل النفسية التي تستخدمها المحلات لجعلك تنفق المزيد من المال". بالتأكيد يمكنك استخلاص بعض الاستنتاجات لتوفير المال.

من المهم معرفة العديد من القضايا والعوامل التي تؤثر على طريقة صرفنا المال (غيتي)

احذر من الكهرباء والماء

في ظل ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء والماء التي نستهلكها، سيكون من الأفضل دائما إيقاف تشغيل الإضاءة عندما لا يكون ذلك ضروريا، وتجنب الإسراف في الاستهلاك. فعلى سبيل المثال، بإمكانك وضع تذكير بعدم الإسراف في استهلاك الماء بجوار الصنبور.

إعداد الطعام في المنزل

قد يبدو الذهاب إلى المطعم أكثر راحة من الطبخ في المنزل إذا كنت تتناول وجبات الغداء في المكتب، لكن إذا كنت تريد توفير المال سيكون من الأفضل إحضار طعامك من المنزل.

استخدام قاعدة 24 ساعة

من الجيد تطبيق تقنية 24 ساعة إذا كنا نرغب في الادخار، وتتضمن هذه التقنية تأخير قرار شراء أي شيء لمدة تصل إلى 24 ساعة.

ضع تذكيرا على بطاقتك

إذا كنت لا ترغب في الاستغناء عن بطاقة الائتمان الخاصة بك، فضع على الأقل تذكيرا بجوارها حتى لا تنس أنك تقوم بالتوفير، يمكنك وضع ملصق على المحفظة حتى تتذكر ذلك.

توقف عن التدخين

التدخين من بين العادات الضارة والمكلفة التي يجب التخلي عنها، فإذا توقفت عن التدخين فلن تلاحظ فوائد ذلك على صحتك فحسب، بل على جيبك أيضا، حيث يعد الإقلاع عن التدخين من بين الحيل الأكثر فعالية لتوفير المال، لكنها في الوقت نفسه تتطلب تضحيات كبيرة.

الإقلاع عن التدخين من الطرق الأكثر فعالية لتوفير المال (بيكسابي)

تخيل عملية الشراء كنقود

بدل رؤية تلك الأحذية الرياضية الجديدة التي اشتريتها كموضة جديدة، انظر لها بالسعر الذي كلفتك إياه، ربما بهذه الطريقة ستجعلك تقيمها بشكل أكبر.

سجل المال الذي تنفقه

يعد تدوين الأموال التي أنفقتها من بين الإستراتيجيات الجيدة للتوفير، لأنها يمكن أن تكون ملاحظات فعالة لمعرفة ما أنفقته خلال هذا الشهر.

حدد ميزانية

يمكن أن تساعدك معرفة الأموال التي أنفقتها كل شهر على التخطيط للشهر القادم، لذلك، لا تتردد في وضع المال الذي ستحتاجه في ظرف، وحفظ الباقي في حسابك الجاري.

الاستفادة من العروض

تقدم العديد من المحلات التجارية خصومات على بعض المنتجات، وبإمكانك تجنب هدر المال من خلال مقارنة العروض المتاحة.

فعلى سبيل المثال، عند شراء علبة كبيرة من سمك التونة يقع خصم 50% على العلبة الثانية، إذا كنت ذكيا في عمليات الشراء يمكنك توفير الكثير من المال كل شهر.