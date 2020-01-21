خطوة لفك عزلة السودان.. الثورة تضخ الدماء بمعرض الخرطوم الدولي

أحمد فضل-الخرطوم

دبت الحماسة في أروقة معرض الخرطوم الدولي بدورته الـ37 من أول أيامه أمس الاثنين، مقارنة بالدورة الماضية التي كانت في خضم الاحتجاجات.

وأصاب الكساد الدورة الماضية، وانسحبت دول مشاركة بسبب الاحتجاجات التي كانت تحيط بأرض المعارض في حي بري، أحد أبرز معاقل المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير.

ويبدي مدير إدارة التسويق في الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة محمد مهدي شرفي، احتفاءه بمشاركة الاتحاد الأوروبي في هذه النسخة عبر تسع دول جمعها جناح في الصالة رقم "2"، موضحا أن هناك بوادر انفراج في علاقات السودان الخارجية بعد الثورة.

ويقول شرفي للجزيرة نت إن ثورة ديسمبر/كانون الأول ضخت الدماء في المشاركات الخارجية في معرض الخرطوم السنوي عبر 26 دولة تشارك في هذه النسخة بينها دول عربية وأفريقية، بينما لم يتجاوز عدد الدول المشاركة في النسخة الماضية 16 دولة.

الدورة الماضية أصابها الكساد وانسحبت منها بعض الدول المشاركة بسبب الاحتجاجات (الجزيرة)

تفاؤل أوروبي

وفي جناح دول الاتحاد الأوروبي، كان ممثل شركة ميرسك الدانماركية للملاحة البحرية حذيفة عمار يقف أمام مجسم لسفينة شحن، وبادر الجزيرة نت بقوله إن ثمة حماسا هذا الموسم من الجماهير والشركات بسبب الثورة.

ويقول عمار: هناك "عشم" في رفع الحظر الأميركي المفروض على السودان بسبب بقائه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما سيمكن مكتب الشركة في السودان من توسيع أنشطته.

ويشير إلى أن الشركة الدانماركية يمكن أن تعمل في مجال "اللوجستك" في موانئ السودان، خاصة إذا تمت محاربة الفساد في هذا الملف وتثبيت سعر الصرف.

وتابع في "حال إنهاء الفساد وثبات سعر صرف الدولار يمكن أن نعرض خدماتنا للزبائن لإيصال البضائع من أي دولة إلى السودان، لكن الآن نواجه صعوبة بسبب تذبذب سعر الدولار أثناء عملية النقل التي قد تمتد لثلاثة أسابيع".

المعرض شهد مشاركة 26 دولة خارجية منها دول عربية وأفريقية (الجزيرة)

عزلة البشير

ووجد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني الفرصة مواتية في كلمته أثناء مراسم افتتاح معرض الخرطوم الدولي، للتذكير بأن السودان عاش ثلاثين سنة من التيه عزلته عن محيطه الإقليمي والدولي وأبعدته عن أن يكون منصة للتواصل، في إشارة لحقبة البشير.

وبشر مدني بأنه تم الشروع من الآن في الإعداد للنسخة 38 من معرض الخرطوم الدولي التي قال إن كل العالم سيشارك فيها وستعكس دور الدولة التنموي.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عن السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2017 استمرت عقدين، فإن الخرطوم لم تستفد من القرار لأنها ما زالت على قائمة واشنطن السوداء المتعلقة بالدول الراعية للإرهاب.

وحاليا يكاد سعر صرف الدولار في السودان يلامس حاجز المئة جنيه، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 60%.

تظاهرة اقتصادية

تقول إيمان هاشم التي تعمل مساعدة في السفارة الإيطالية وهي مسؤولة الجناح الإيطالي بمعرض الخرطوم الدولي، إن ثمة مساعيا من الشركات الإيطالية لزيادة استثماراتها في السودان قبل رفع الحظر الأميركي.

وتضيف للجزيرة نت أن هناك شركة إيطالية تعاقدت من حكومة ولاية الخرطوم أخيرا لإنارة شوارع العاصمة.

وتؤكد إيمان أن جناح إيطاليا في المعرض يضم 12 شركة تعمل في مجالات المضخات والتعبئة والتغليف ومعدات المناولة في المطارات.

ويرى مدير إدارة التسويق بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة محمد مهدي شرفي، أن المعرض يمثل أكبر تظاهرة اقتصادية في السودان، وعده فرصة ذهبية لرجال الأعمال والمصانع المحلية لتبادل المنافع مع الشركات الأجنبية.

ونبه إلى أنه رغم استمرار الحظر الأميركي فإن الملاحظ في هذه النسخة من المعرض أن هناك نهما على الاستثمار في السودان، وإصرارا من المشاركين الأجانب على خلق شراكات مع جهات سودانية.

الولايات المحلية شكلت مشاركة لافتة هذا العام بـ15 جناحا (الجزيرة)

مشاركة الولايات

وإلى جانب المشاركات الخارجية التي بلغت بحسب شرفي نحو 150 شركة أجنبية، امتلأت الصالات الضخمة في أرض المعارض بأجنحة حوالي 400-450 شركة محلية، مع توقع زيادة الأجنحة خلال أيام المعرض الممتدة حتى 28 يناير/كانون الثاني الحالي.

وكانت مشاركة الولايات لافتة في هذه النسخة، إذ تشارك 15 ولاية بأجنحة مقارنة بمشاركة 8 ولايات فقط الموسم الماضي.

لكن وليد سيف النصر ممثل شركة صافات لصناعة الطائرات التابعة لمجموعة شركات جياد السودانية، فيؤكد أن المشاركة في معرض الخرطوم الدولي ما زالت تتسم بالضعف، من حيث أن الشركات الأجنبية تعرض عن طريق ممثلين سودانيين لها.

ويبدو زميله المهندس سعيد شعيب أكثر تفاؤلا، فيقول للجزيرة نت إن المشاركة في هذه النسخة على الأقل أفضل من نسخة العام الماضي التي تسببت المظاهرات في إفشالها، خاصة أن حي بري -حي أرض المعارض- كان شبه مغلق وقتها.

ويذكر المهندس أن عدد رواد المعرض في أول يوم مبشر، وأضاف وهو يقف إلى جانب مروحية "صافات 03" التي صنعتها شركته: "إنهم يأتون لجناحنا ويطلبون بفخر شرحا لصناعة الطائرات في السودان".

وإلى جانب أجنحة الشركات في معرض الخرطوم، ستصاحب لياليه ندوات اقتصادية بمشاركة رجال أعمال سودانيين وأجانب، فضلا عن برامج ترفيهية للأسر.