دافوس 2020.. كل ما تحتاج معرفته حول المنتدى الاقتصادي العالمي

مع حلول موعد منتدى دافوس 2020 غدا الثلاثاء، تتجه الأنظار لهذا الحدث الاقتصادي الذي يعد من بين الأهم في العالم، ويحظى بمتابعة كبيرة من المسؤولين ورجال الأعمال والصحافة والرأي العام، بالنظر لأهمية المواضيع التي ستطرح فيه وثقل الأسماء المشاركة.

وفي هذا المقال -الذي نشرته صحيفة "ماني" الإيطالية- قدمت الصحفية كريستيانا كالياردوتشي مجموعة من المعلومات حول "دافوس" ونشأته وما يمثله لقادة العالم، خاصة أنه فرصة مهمة لمناقشة المسائل الشائكة.

ما هو؟

دافوس في الواقع اسم مدينة سويسرية صغيرة يعيش فيها 11 ألف ساكن، وهي منتجع تزلج صغير في جبال الألب، وقد باتت مشهورة في كافة أنحاء العالم لأنها تحتضن المنتدى الاقتصادي العالمي كل عام.

تأسس عام 1971 بجهود عالم الاقتصاد الألماني كلاوس شواب، بالاعتماد على منظمة غير حكومية نجحت في تجميع الشركات والقادة والعديد من الشخصيات المؤثرة في العالم، على طاولة واحدة للنقاش.

ويعتبر المنتدى اليوم فرصة لمناقشة المواضيع التي تشغل المجتمع الدولي، وقد اكتسب هذا الحدث تسميته الحالية عام 1987، وقد دخلت التسمية عام 2015 رسميا لائحة المنظمات الدولية.