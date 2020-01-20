تتلقفهم سجون الغربة.. أردنيون هاربون من ديارهم بسبب الديون

أيمن فضيلات-عمّان

لم يكن الشاب العشريني محمد بني هاني يتوقع أن سفره لتركيا بسبب الديون التي لحقت به وطمعا بترتيب أوضاعه المالية، سيضعه بين يدي مافيات تجارة الأعضاء البشرية، ولولا نصيحة صديق عربي لكان في عداد الموتى.

بني هاني غادر الأردن بعدما ترتبت عليه ديون بقيمة ألفي دينار (2800 دولار)، استدانها وسافر إلى تركيا ليعمل هناك ويسدد دينه، لكن المفاجأة أنه لم يجد عملا، فأشار عليه أحد العرب هناك ببيع كليته لتأمين المبلغ وزيادة.

وافق على ذلك وعندما همّ بالذهاب مع تجار الأعضاء البشرية، نصحه صديق جزائري بعدم الذهاب وإلا سيكون بعداد الموتى، لأنهم سيأخذون كافة الأعضاء التي يحتاجونها، عندها ناشد حكومته تأمين عودته للأردن.

وكذلك الشاب أشرف أبو عيد ظهر في فيديو على صفحات فيسبوك قبل أيام مناشدا ملك الأردن إعادته إلى البلاد بعدما تقطعت به السبل في ماليزيا.

فقد خرج من الأردن قبل أشهر لتركيا بسبب الديون، وعندما قررت السلطات التركية إيقاف تجديد الإقامة السياحية لحامليها، قرر المغادرة إلى ماليزيا حيث تقطعت به السبل هناك.