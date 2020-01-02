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نتنياهو: اتفاق أثينا لنقل الغاز إلى أوروبا يحول إسرائيل لقوة عظمى

نتنياهو أكد أن أنبوب الغاز يُحدث ثورة في صورة الطاقة الإسرائيلية (رويترز)
نتنياهو أكد أن أنبوب الغاز يُحدث ثورة في صورة الطاقة الإسرائيلية (رويترز)

تنعقد اليوم الخميس في أثينا قمة ثلاثية -تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره اليوناني ورئيس الجمهورية القبرصية- لتوقيع اتفاقية خط أنابيب شرق البحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل وقبرص إلى اليونان وإيطاليا وأسواق أوروبية أخرى.

يأتي ذلك بعد إتمام عملية الضخ التجريبي للغاز التي أجرتها شركة "نوبل إنيرجي" لضخ الغاز من حقل "ليڤياتان" في المتوسط.

وقال نتنياهو لدى مغادرته إن من شأن التوقيع إحداث ثورة بمجال الطاقة. وأضاف "نغادر للمشاركة بقمة هامة جدا تعقد مع الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليوناني الجديد. قد شكلنا تحالفا في شرق المتوسط، له أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل الطاقة لدولة إسرائيل وتحويلها إلى دولة عظمى بهذا المجال، وأيضا استقرار المنطقة".

 وتابع نتنياهو "أنبوب الغاز الذي سنعمل على مده الآن -والذي عمل وزير الطاقة (يوفال) شتاينيتز على إقامته منذ سنوات عديدة- يُحدث ثورة في صورة الطاقة الإسرائيلية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) -الأربعاء- أن هذا المشروع الذي يطلق عليه خطـ أنابيب "إيست-ميد" سينقل الغاز الطبيعي بداية من عام 2025.

واتفقت حكومات أوروبية مع تل أبيب العام الماضي على المضي قدما في المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو ستة مليارات دولار، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته المبدئية عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من إبرام تركيا وليبيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بالمتوسط، في خطوة عارضتها اليونان وقبرص وإسرائيل.

ومشروع خط الأنابيب مملوك لشركة "آي.جي.آي بوسيدون" وهو مشروع مشترك بين شركة الغاز الطبيعي اليونانية "دي.إي.بي.إي" وشركة الطاقة الإيطالية إديسون.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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