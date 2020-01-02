ترام مشيرب.. خطوات قطرية لدعم النقل الجماعي

ويتكون ترام مشيرب من ثلاث عربات كهربائية ذات متن واحد وتقنية عالية، وهي مكيفة بالكامل، وتحتوي على ألواح زجاجية خاصة لترشيح الضوء، وتحجب أكثر من 90% من حرارة الشمس، فضلا عن خاصية إزالة الألواح الزجاجية للنوافذ خلال الفصول الباردة.

يتنقل الترام بين جميع مناطق مشيرب في رحلة تستغرق 18 دقيقة، من محطة مترو مشيرب المركزية التي يمكن للجميع الوصول إليها من جميع خطوط المترو العاملة في سكك الحديد القطرية، ويسير الترام على سكة من المقاس الموحد (1.435 ملليمتر) صممت تماشيا مع المعايير الأوروبية الموحدة لسلامة شبكات الترام.

المحطات التسع التي يمر عبرها ترام مشيرب هي ساحة النخيل ووادي مشيرب وغاليريا ومصلى مشيرب والبراحة وساحة المسجد وشارع الكهرباء وشارع المارية، مما يتيح للجميع الوصول إلى الترام من أماكن متعددة.

الانتقال داخل قلب الدوحة أصبح سهلا (الجزيرة نت)

علي الكواري الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة مشيرب العقارية اعتبر أن التشغيل الفعلي للترام طريقة رائعة لختام عام كامل من النجاح، معبرا عن أمله أن تشجع هذه الوسيلة المستدامة للتنقل المزيد من الناس على ترك سياراتهم.

المدينة التعليمية

وقبل أيام من تشغيل ترام مشيرب، أطلقت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع المرحلة الأولى من ترام المدينة التعليمية الذي يوفر خدمة نقل مجانية عبر الانتقال بشكل سلس في المسار الدائري الذي يشمل عددا من المباني والمرافق الأكاديمية والمنطقة الخضراء، إضافة إلى ملعب المدينة التعليمية.

ويبلغ إجمالي عدد المحطات 24 محطة، تتيح للجمهور الاستغناء عن سياراتهم داخل المؤسسة والوصول بسهولة إلى كافة المدارس والجامعات والمرافق داخل المؤسسة.

ويرتبط ترام المدينة التعليمية بـ "مترو الدوحة" عبر ثلاثة أماكن مخصصة لمواقف السيارات بمؤسسة قطر مما يساهم في تعزيز شبكة المواصلات التي ستستخدم خلال بطولة كأس العالم 2022، وتوفر للآلاف من مشجعي كرة القدم رحلة ممتعة وآمنة إلى ملعب المدينة التعليمية.

وعند تشغيل المسار الكامل لترام المدينة التعليمية، من المقرر أن توفر مسارات شبكة الترام -التي يبلغ طولها 11.5 كيلومترا- خطا يربط بين طرفي المدينة التعليمية الشمالي والجنوبي، بالإضافة إلى مسار يمر في نفق شارع اللقطة.

خدمة ترام المدينة التعليمية مجانية (الجزيرة نت)

غانم حسن الإبراهيم الرئيس التنفيذي للعمليات بمؤسسة قطر أكد أن إطلاق ترام المدينة التعليمية محطة هامة في مضي مؤسسة قطر نحو بناء منظومة مستدامة، بما يساهم في دعم الجهود الوطنية لبناء شبكة مواصلات مبتكرة ومستدامة بشكل متقدم، وتقليص الانبعاثات المضرة بالبيئة داخل حرم المدينة التعليمية والبيئة المحيطة فضلا عن نشر ثقافة النقل المستدام والتوعية بفوائدها الصحية.

وسيلة نقل جديدة

وسبق افتتاح ترامي المدينة التعليمية ومشيرب تدشين وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة التجريبية لوسيلة النقل السريع الأوتوماتيكي التي تجمع في مواصفاتها بين القطارات والحافلات والترام في آن واحد، وتعد قطر ثاني دولة في العالم تجرب هذا النظام بعد البلد المصنع الصين.

ويحتوي النقل السريع على نظام تحكم ذكي يجمع بين الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وتتوفر به مزايا القطارات والحافلات والترام ويسير بالعجلات من غير خطوط سكك حديدية، بما يعطي مرونة أوسع لحركة الوسيلة ومقدرة بالمسير في الطرق العادية.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لها 307 ركاب، وتستخدم الوسيلة أنظمة اتصالات ذكية ومتطورة تتفاعل مع إشارات المرور، بما يعطيها الأولوية في المسير، بالإضافة إلى أجهزة استشعار مختلفة تساعد سائقيها في اتباع المسار الافتراضي لها على الطريق.

وسيلة النقل الأوتوماتيكي تجمع بين القطارات والحافلات والترام في آن واحد (الجزيرة نت)

وكانت قطر قد أعلنت على ثلاث مراحل بدء التشغيل التجريبي لمترو الدوحة بخطوطه الثلاثة، كان الأخضر أو ما يعرف بالخط التعليمي قد بدأ العمل في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الفائت، ويشمل 11 محطة تبدأ من المنصورة حتى الرفاع.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدأ التشغيل التجريبي للخط الذهبي الذي يخدم مناطق هامة وحيوية ويسهل الحركة للوجهات الرئيسية المنتشرة على هذا الخط، مثل سوق واقف والسد والمدينة الرياضية، فهو يمثل حلقة وصل بين شرق وغرب مدينة الدوحة.

وشهد الثامن من مايو/أيار الماضي أول افتتاح لخط مترو في قطر، ببدء التشغيل التجريبي للخط الأحمر الذي يعرف أيضا بالساحلي كونه يمر بمحاذاة الجانب الساحلي من مدينة الدوحة ويشمل 18 محطة تبدأ من منطقة القصار وتنتهي في مدينة الوكرة.