متاجر إلكترونية بغزة.. اختراق للحصار الإسرائيلي وفرص عمل للشباب

علا موسى-غزة

تُغلَق أبواب الفرص أمام الشبان في غزة عندما يبحثون عن وظائف، حتى لو كانت مؤقتة، وأصبح الحصول على عمل شبه مستحيل في القطاع المحاصر.

لكن ثمة طرقا يمكن أن يعمل بها الشبان مستغلين التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها، لخلق مساحة من الإبداع والتسويق والأعمال الحرة، كان آخرها انتشار الصفحات على مواقع التواصل في شكل متاجر.

قبل خمس سنوات، كانت الشابة الصحفية نور الحرازين (30 عاما) تعمل على تغطية الأحداث في قطاع غزة لبعض القنوات باللغة الإنجليزية، لكنها كانت تشعر أن عملها صحفية يمكن أن يتقلص في ظل أن عددا كبيرا من القنوات تغطي أحداث غزة في وقت الحروب الإسرائيلية، لذا قررت البحث عن مشروع يضمن لها دخلا جيدا.

أثناء رحلة سفر لها إلى الضفة الغربية والأردن وإسبانيا وفنزويلا، شاهدت نور أن بعض المنتجات -مثل منتجات التجميل والعناية بالبشرة- غير متوفرة في غزة، وعندما عادت إلى القطاع فكرت بتأسيس مجموعة على موقع فيسبوك لبيع بعض هذه المنتجات، وأحضرت في البداية كمية بقيمة خمسين دولارا وباعتها في المجموعة كتجربة أولية.

نجاح

نجحت نور في الحصول على ربح قدره عشرون دولارا في المرة الأولى، وتقول "في ذلك الوقت لم يكن هناك تسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت واستمررت بالتسويق عبر إحضار منتجات بالبريد من الأردن أو مصر أو أميركا، وأصبح متجري (روح) من المتاجر المعروفة على فيسبوك".

أسست نور قبل عامين صفحات عبر مواقع وتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وسناب شات، وأصبح متجرها من المتاجر الإلكترونية المشهورة على مستوى قطاع غزة، فهي تحضر منتجات عبر المعابر تشحنها من أميركا وكندا وبعض الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية مثل الهند وكوريا وبنغلاديش، وأخرى من الأردن ومصر.

تضيف نور "على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتابع المتجر عشرات الآلاف، أسست محلا خاص بي، وجميع زبائني هم من متابعي صفحتي، ويحضرون لاستلام المنتجات من المحل".

وتتابع "المنتجات التي أدخلها غير متوفرة في قطاع غزة نظرا للظروف السياسية، وهنا اقتحمنا فضاء التكنولوجيا وأحضرنا منتجات من مختلف دول العالم إلى غزة. وقرابة عشرة أفراد يعملون معي بشكل دائم أو جزئي دوري لإنجاح المتجر".

نور الحرازين تبيع منتجات للعناية بالبشرة غير متوفرة في قطاع غزة بسبب الحصار (الجزيرة)

وتتحدث نور عما وصفته بالانتشار غير العادي للمتاجر الإلكترونية في غزة، خصوصا خلال العام الأخير، في ظل حاجة الشباب -حصوصا الخريجين منهم- إلى فرص عمل، وامتلاك بعضهم مهارات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن نور تنبه إلى أن بعض المتاجر تحاول تقليد أعمال بعض الصفحات بنفس المنتجات، بينما تنجح بعض الصفحات في تسويق منتجات مميزة غير تقليدية.