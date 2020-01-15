مصر.. حلول اقتصادية مهملة لمواجهة أزمة المياه

تتصدر قضية سد النهضة أجندة الأزمات بمصر، بعد أن تسرع عبد الفتاح السيسي بتوقيع اتفاقية إطار عام 2015 مع كل من السودان وإثيوبيا، عرّض بموجبها أمن البلد المائي للخطر.

وتدلل تصريحات المسؤولين المصريين مؤخرا على مرورهم بأزمة بسبب موقف أديس أبابا التي ترى أن تصرفها قانوني لإقامة وتشغيل سد النهضة، بغض النظر عن التأثير السلبي لحصة مصر من مياه النيل.

ولكن الأشد خطرا أنه -وقبل شروع إثيوبيا في ملء سد النهضة- أتت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتبين أن هناك تراجعا في مصر من مياه النيل.

فالأرقام توضح أن حصة المياه عند سد أسوان تراجعت نهاية 2018 إلى 44.6 مليار متر مكعب، بعد أن كانت خمسين مليارا نهاية2017، وبلغت نسبة التراجع 10.8%.

كما أن حصة المياه على رؤوس الحقول بلغت نهاية 2018 نحو 36.5 متر مكعب، بعد أن كانت 41.9 متر مكعب نهاية 2017، وبلغت نسبة التراجع 13.1%.

وكان عز الدين أبو ستيت (وزير الزراعة السابق) قد صرح في فبراير/شباط 2019 أن مصر دخلت نطاق الفقر المائي، حيث بلغ نصيب الفرد من المياه أقل من ستمئة متر مكعب في العام.

والجدير بالذكر أن البنك الدولي يحدد المتوسط العالمي من استهلاك المياه للفرد بـألف متر مكعب سنويا، وأن الفقر المدقع في هذا المؤشر هو استهلاك الفرد لأقل من خمسمئة متر مكعب.

ومنذ بداية عام 2014، والحكومة ترفع أسعار استهلاك المياه، سواء كانت للاستخدام المنزلي أو التجاري، وذلك في ضوء توجهات سياسات صندوق النقد الدولي.

فقد تم رفع أسعار استهلاك المياه منذ عام 2014 وحتى الآن بنسبة تصل لنحو 300%.

ومن الوارد في ظل تراجع حصة البلد من مياه النيل، والاعتماد على آليتي المعالجة أو التحلية، أن يتم رفع سعر المياه مرات أخرى، وبخاصة أن هاتين الآليتين تعتمدان على الطاقة التقليدية، وهي تكلفة إضافية لسعر المياه المتحصل عليها بالمعالجة أو التحلية.

وبغض النظر عن سوء إدارة أزمة سد النهضة من قبل السيسي، فإن الأمر يترتب عليه آثار اقتصادية سيئة، خاصة وأن مصر لم تحسن إدارة فترة ما قبل الأزمة، في ظل تزايد تعدادها السكاني، وزيادة استهلاك المياه، وثبات حصة مصر منذ العقد الثاني من القرن العشرين.

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