الحرب التجارية تهدأ.. أميركا والصين توقعان الاتفاق التجاري اليوم

تدخل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين اليوم الأربعاء مرحلة جديدة تتسم بوتيرة أهدأ؛ حيث سيوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وليو خه نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني اتفاقا تجاريا أوليا.

ويهدف الاتفاق إلى زيادة كبيرة في المشتريات الصينية للمنتجات والسلع الزراعية المصنعة في الولايات المتحدة وإمدادات الطاقة والخدمات الأميركية.

واتفاق "المرحلة واحد" تتويج لفرض متبادل للرسوم بين الجانبين منذ 18 شهرا؛ مما أدى إلى الإضرار بسلع قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وتكدير صفو أسواق المال، وتعطل سلاسل الإمداد، وإبطاء النمو العالمي.

ومن المزمع أن يوقع ترامب وليو الوثيقة المؤلفة من 86 صفحة في البيت الأبيض أمام ما يربو على مئتي ضيف من الدوائر التجارية والحكومية والدبلوماسية الذين تلقوا دعوات للحضور.

ولم تُستكمل ترجمة النص إلى الصينية حتى ساعة متأخرة من عصر أمس الثلاثاء، في حين اجتمع ليو مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.

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حملة انتخابية

وقال ترامب إن الاتفاق التجاري هو محور حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية ثانية هذا العام، حيث وصفه بأنه "وحش كبير وجميل"، وذلك خلال تجمع انتخابي بمدينة توليدو في ولاية أوهايو الأسبوع الماضي.

ومحور الاتفاق تعهد صيني بشراء سلع أميركية إضافية بقيمة مئتي مليار دولار على مدى عامين، بهدف خفض عجز تجاري ثنائي مع أميركا وصل إلى ذروته عام 2018 عندما بلغ 420 مليار دولار.

وقال مصدر تلقى إفادة بشأن الاتفاق لرويترز إن الصين ستشتري سلعا إضافية أميركية الصنع بقيمة ثمانين مليار دولار على مدى عامين، بما في ذلك طائرات وسيارات وقطع غيار سيارات وآلات زراعية وأجهزة طبية.

وأضاف المصدر أن الصين ستزيد مشترياتها من إمدادات الطاقة بنحو خمسين مليار دولار، ومن الخدمات بمقدار 35 مليار دولار، كما ستعزز مشترياتها من المنتجات الزراعية بواقع 32 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، مقارنة مع رقم الأساس للصادرات الأميركية في 2017.

وفي ضوء جمعها مع رقم الأساس للصادرات الزراعية الأميركية البالغ 24 مليار دولار في 2017، فإن الإجمالي يقترب من أربعين مليار دولار، وهو الهدف السنوي الذي روج له ترامب.

وألغى اتفاق "المرحلة واحد" الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي رسوما أميركية مزمعة على الهواتف المحمولة والألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الصينية، وخفض معدل الرسوم الجمركية إلى النصف ليبلغ 7.5%، في ما يتعلق بسلع صينية أخرى قيمتها نحو 120 مليار دولار، بما في ذلك الشاشات التلفزيونية المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.

لكن الاتفاق أبقى رسوما نسبتها 25% على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وتشمل سلعا ومكونات يستخدمها المصنعون الأميركيون.

ونفى لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تلميحات إلى أن الولايات المتحدة والصين قد تدرسان إمكانية إلغاء المزيد من الرسوم الجمركية بعد انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

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وأصدر لايتهايزر ومنوتشين بيانا مشتركا قالا فيه إنه لا توجد اتفاقات شفوية أو مكتوبة على خفض الرسوم الجمركية في المستقبل.



وقال منوتشين للصحفيين في وقت لاحق إن ترامب قد يبحث تخفيف الرسوم إذا تحرك أكبر اقتصادين في العالم سريعا في سبيل التوصل إلى اتفاق المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

ولم يتضح حتى الآن موعد إجراء المفاوضات حول اتفاق "المرحلة الثانية"، ولا موعد بدء الرفع المتبادل للرسوم العقابية على منتجات البلدين.

ويقول محللون إن بعض أشد الموضوعات صعوبة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم يتم حلها حتى الآن.

وقالت جنيفر هيلمان خبير التجارة في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك أمس الثلاثاء "من غير المحتمل أن نرى علاجا للمشكلات الهيكلية مع الصين من خلال بنود هذا الاتفاق".

وتشير هيلمان إلى استخدام بكين الدعم من أجل مساندة الشركات التي تغرق الأسواق وخفض أسعار المنتجات الصينية في تلك الأسواق.



ويشعر مراقبون صينيون بالرضا عن الاتفاق، حيث يوقف صراعا تجاريا، سيخرج عن نطاق السيطرة ولا يخدم مصالح الصين.

وذكر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "رينمين" شي ينهونج أن "بكين ربما تجد من الصعب شراء كميات محددة من السلع الأميركية الزراعية ومن السلع الأخرى الخاصة بالطاقة والصناعات التحويلية المنصوص عليها في الاتفاق من دون استبعاد دول أخرى".

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وأضاف "أعتقد أن الصين قدمت الكثير من التنازلات، وتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يمثل تحديا ضخما".

وأعلن منوتشين أن واشنطن مستعدة لزيادة الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين إن لم تحترم بكين الاتفاق التجاري الجزئي الذي سيوقعه البلدان اليوم الأربعاء في واشنطن.



وردا على سؤال لقناة "سي إن بي سي" حول رفع الرسوم الجمركية، أجاب الوزير "نعم، الأمر كذلك، يمكن للرئيس زيادة الرسوم".