تاريخ من "العجرفة".. إلى متى ستتحكم الحروب الاقتصادية الأميركية في العالم؟

تعد العقوبات الاقتصادية أداة مهمة للسياسة الخارجية، ويعود تاريخها إلى زمن تأسيس الولايات المتحدة الأميركية؛ فقد حظر الرئيس توماس جيفرسون التجارة مع بريطانيا العظمى وفرنسا، مما ترك البحارة الأميركيين عاطلين عن العمل، وفشل في منع الصراع العسكري معهما. وفي تقرير نشرته مجلة "أميركان كونسيرفاتيف" الأميركية، قال الكاتب دوغ باندو إن الحرب الاقتصادية غير فعالة في عصرنا هذا، وأدت الضغوط القصوى على كل من إيران التي أصبحت أكثر تهديدا، وكوريا الشمالية التي يبدو أنها تُعد ردا عسكريا أكثر صرامة؛ إلى نتائج عكسية.

يتمثل الفرق الكبير بين ذلك الوقت والآن في تحول واشنطن من العقوبات الأساسية إلى العقوبات الثانوية؛، فالحظر التجاري -مثل ذلك الذي طُبق لأول مرة على كوبا سنة 1960- لم يمنع الأميركيين إلا من التعامل مع الدولة المستهدفة. أما اليوم، تحاول واشنطن تجنيد العالم بأسره لخوض حروبها الاقتصادية.

وذكر الكاتب أن هذا التحول كان مبشرا بقانون هيلمز-بيرتون لعام 1996، الذي مدد العقوبات الكوبية إلى الشركات الأجنبية، وهي خطوة مثيرة للجدل في ذلك الوقت.

وكان السودان هدفا مبكرا آخر للعقوبات الثانوية، التي منعت أي شخص يستخدم النظام المالي الأميركي من التعامل مع الخرطوم.

وتذمر الأوروبيون وغيرهم من غطرسة واشنطن، لكنهم لم يكونوا مستعدين لمواجهة أكبر قوة بالعالم في مثل هذه الأسواق الصغيرة.

مع ذلك، اكتست العقوبات أهمية أكبر بكثير في واشنطن، إذ يتمثل أحد أشكالها في مزيج من المبادرات التشريعية والتنفيذية المطبقة على الحكومات المعارضة.

واشنطن تحاول اليوم تجنيد العالم بأسره لخوض حروبها الاقتصادية (الأوروبية)