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الأكبر في الخليج.. أرباح بنك قطر الوطني تتجاوز التوقعات

موجودات بنك قطر الوطني تتجه نحو 950 مليار ريال (رويترز)
موجودات بنك قطر الوطني تتجه نحو 950 مليار ريال (رويترز)

حقق بنك قطر الوطني -أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول- ارتفاعا بنسبة 4% في الأرباح السنوية لعام 2019، متخطيا توقعات المحللين. وجاءت هذه الأرباح عقب نمو كبير في حجم القروض.

وقال بنك قطر الوطني في بيان إنه حقق ربحا صافيا 14.4 مليار ريال (3.95 مليارات دولار) في 2019، ارتفاعا من 13.8 مليار ريال في 2018.

ويفوق الربح متوسط توقعات المحللين البالغ 13.9 مليار ريال، بحسب مؤسسة رفينيتيف.

وتشير بيانات البنك إلى حدوث ارتفاع بالقروض والسلف بـ 10% العام المنصرم وصولا إلى 679 مليار ريال.

كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 945 مليار ريال، بزيادة نسبتها 10%، مقارنة بالعام 2018.

وتنتشر مجموعة بنك قطر الوطني في أكثر من 31 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 25 مليون عميل، ويعمل بها 29 ألف موظف.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عبد الله مبارك آل خليفة، "حقق بنك قطر الوطني عاما آخر من النمو المستدام والمربح، وذلك بفضل إستراتيجيته الواضحة والتنفيذ المنضبط وحضوره الدولي المتميز وقوة علامته التجارية".

المصدر : الجزيرة + رويترز
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