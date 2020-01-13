لبنان.. طوابير انتظار وأموال عالقة بالبنوك وخسائر للعملاء والتجار

هلا الخطيب-بيروت

أصبحت البنوك في لبنان وجهة أسبوعية لكافة فئات الشعب اللبناني بعد أن باتت تقسط الدفع للمودعين فيها وحتى الموظفين الذين لا يستطيعون الحصول على كامل معاشاتهم، وأصبح الناس يتبادلون تعبير "ذاهب لأخذ مصروفي من البنك".

الانتظار سمة يومية ولا يقل عن الساعة على أقل تقدير إذا كان المودع أو الموظف محظوظا، وتتجاوز في بعض الأحيان الثلاث ساعات، خاصة في آخر أيام الشهر أو بعد العطل الرسمية.

حتى أن إحدى السيدات أخذت معها باقات البقدونس وعملت على تنقيتها أثناء انتظارها في البنك، وقد انتشر الفيديو بعد أن صورتها إحدى المنتظرات مثلها في وسائل التواصل على نطاق واسع.

ولا يسمح لمدراء البنوك وموظفيها بأي تصريح، لكن التسريبات والأحاديث الخاصة مع الزبائن تشي بتعقد الأوضاع بشكل تراكمي مخيف، وإذا ما أصدر البنك أي تصريح يكون مضمونه نفي إشاعة إفلاسه.

ويقول مدير أحد البنوك الكبيرة في لبنان لأحد المودعين إن الوضع سيصبح أسوأ إذا استمرت عمليات السحب اليومي للدولار على هذه الوتيرة، وستصل البنوك إلى فترة لا يمكن فيها الدفع بالدولار.

فمنذ بداية الأزمة بدأ السحب والتحويلات الداخلية من دون إيداع، وأصبح التحويل لجهة خارج لبنان يحتاج أن يكون سبق أن حول لها قبل الأزمة مرفقة بالمستندات التي تظهر الحالة الفعلية الواجبة للتحويل.

ويضيف المدير أنه في البنك الذي يدير أحد فروعه سمح في بداية الأزمة بسحب 3 آلاف دولار في الأسبوع، ثم نزل للألف ثم 750 ثم خمسمئة دولار، وذلك خلال شهرين لمن يودع ما يفوق الـ50 ألف دولار، أما المودعون الصغار فيستطيعون سحب بين ثلاثمئة وأربعمئة دولار.